Mit sem ér a fogmosás, ha nem jól csináljuk

Emberek milliói rosszul mosnak fogat – mondta el dr. Sahil Patel londoni fogorvos. A szakember tapasztalatai szerint az egyik legjellemzőbb hiba, amelyet sokan elkövetnek, hogy mielőtt rányomnák a fogkrémet, előre bevizezik a fogkeféjüket. Valójában ezzel semmi mást nem érnek el, minthogy felhígítják a fogkrémet, amely eleve megfelelő mennyiségű nedvességet tartalmaz. Emiatt aztán gyorsabban kezd habzani, és gyorsabban is köpjük ki, mint az optimális lenne – potenciálisan csökkentve a fogmosás hatékonyságát – írja a hazipatika.com.

Patel doktor ugyancsak óva int a túlzottan durva mozdulatoktól. Megfigyelései szerint nem ritka, hogy az emberek ökölbe szorított kézzel fogják tisztálkodás közben a fogkeféjüket, és úgy dörzsölik vele a fogaikat. Ha viszont a sörték elhajolva ráterülnek a fogak felszínére, akkor nem tudják betölteni az eredeti funkciójukat. A cél inkább az lenne, hogy óvatos mozdulatokkal töröljük le fogainkról a lepedéket, úgy, hogy közben a fogkefe sörtéi nagyjából kiegyenesedve simítsák végig a fogfelszínt.

A szakember szerint a fogselyemhasználat helyett célszerűbb lehet fogköztisztító kefét alkalmazni. Utóbbi tökéletesen megfelel arra a célra, hogy elérjük vele azokat a részeket, ahonnan a fogkefe nem tudja kitisztítani a lerakodott lepedéket. Patel szerint a fogköztisztító kefe hatékonyabb e téren, mint a fogselyem.

A fogorvos arra is kitért, hogy nem mindegy, milyen sorrendben tisztítjuk meg fogainkat. Ő azt javasolja, hogy először a nehezebben elérhető hátsó fogakkal kezdjünk, és úgy haladjunk az első fogak felé. Ha ugyanis fordítva csináljuk, nagyobb a valószínűsége, hogy az eleve nehezen tisztítható hátsó fogakat csak felületesen sikáljuk át, és még azelőtt befejezzük a fogmosást, hogy valóban teljes fogsorunk tiszta lenne.

Dr. Patel sem tagadja, hogy érdemes naponta kétszer rászánni az időt a fogmosásra. Ha azonban kapkodva, nem odafigyelve mosunk fogat, akkor nem éri el a művelet a célját. Ha pedig egyes területek rendszeresen kimaradnak a lepedékeltávolításból, abból komoly problémák származhatnak. Még mindig jobb, ha csak egyszer mosunk fogat naponta, de akkor jól és alaposan, mintha kétszer tennénk meg rosszul – véli a szakértő.