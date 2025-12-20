Ezek a csendes májkárosítók

Egy brit vizsgálat szerint nemcsak a cukros, hanem még a mesterséges ízesítésű, „diétás” üdítők is növelhetik a májbetegségek kockázatát. A kutatók több mint 120 000 embert követtek nyomon, akiknél a kezdetekkor nem volt májprobléma — és azt találták, hogy ha valaki naponta több mint egy doboznyit fogyaszt ilyen italokból, akkor jelentősen megnöveli a „metabolikus jellegű zsírmáj” (MASLD) kialakulásának esélyét, sőt a májbetegséghez köthető halálozás kockázata is emelkedhet – írja a hazipatika.com.

A „diétás” üdítők fogyasztása hasonló, sőt bizonyos esetekben magasabb kockázattal járt, mint a hagyományos cukros verzióé. Ez részben azzal magyarázható, hogy az ízesítetlen cukormentes változatok befolyásolhatják a bélflórát (mikrobiomot), az éhségérzetet, illetve az inzulinválaszt – olyan módon, ami hosszú távon „zavarokat okoz” a szervezet anyagcseréjében.

A kutatók arra is rámutattak, hogy ha az ember ezeket az üdítőket vízre cseréli, már komoly mértékben csökkentheti a kockázatot.