Egészség

Ez az ital szinte ugyanúgy káros a májra, mint az alkohol

Mégis rengetegen isszák

 2025. december 15. hétfő. 12:53
A gyümölcslevek egyes fajtája nagyon meg tudja terhelni a májat, ezért érdemes csak mértékkel fogyasztani őket.

Ez az ital szinte ugyanúgy káros a májra, mint az alkohol
Képünk illusztráció
Fotó: PhotoAlto via AFP/AltoPress/Laurence Mouton

A gyümölcslevek népszerű italok, azonban a 100%-os narancs- és almalét érdemes csak mértékletesen fogyasztani, mivel tele vannak fruktózzal. Ez ugyanis a májban bomlik le, így túl sok fogyasztás esetén ugyanúgy terheli a szervet, mint az alkohol. Ez hosszú távon zsírmájhoz, gyulladáshoz és akár súlyos májbetegségekhez vezethet.

A gyümölcslében ugyanis nincs rost, ami lassítaná a cukor felszívódását, így a fruktóz gyorsan bekerül a véráramba, és a máj kénytelen feldolgozni a nagy mennyiséget. Érdemes ezért inkább friss gyümölcsöket fogyasztani, mert azokban van rost, illetve a gyümölcsleveket vízzel hígítani, és korlátozni a mennyiségüket – írja a hazipatika.com.

