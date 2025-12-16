Ez a legjobb állati zsír

Vannak, akik állati zsírokat használnak az ételek ízének fokozására. Xiao Jiajian orvos szerint a baromfi zsírok, például a csirke-, kacsa- és libazsír a legjobb állati zsírok, mert 65–70% telítetlen zsírsavat tartalmaznak, akárcsak az olívaolaj.

Ezenkívül a baromfihúsok zsírtartalmának koleszterinszint-emelkedési indexe körülbelül 35–38, ami alacsonyabb, mint a sertészsíré (40–45), és jelentősen alacsonyabb, mint a vajé (47–50), így egészségesebb.

A fogyókúrás szakértő, Dr. Xiao Jiajian Facebook-oldalán azt írta, hogy ha állati zsírokat szeretne használni a főzéshez, akkor csirke-, kacsa- és libazsírt ajánl, mivel ezeknek a zsíroknak alacsonyabb a koleszterin-telített zsír indexe (CSI), mint a zsírnak és a vajnak. Ezért a baromfihúsok zsírtartalma egészségesebb - írja a Kasvutarina.

Kijelentette, hogy a csirkezsír körülbelül 65-70% telítetlen zsírt (egyszeresen telítetlen + többszörösen telítetlen) tartalmaz, főként olajsavat és linolsavat, amelyek hasonlóak az olívaolajhoz. Ezért összehasonlításképpen a csirkehúsleves tetején lebegő csirkezsír nem káros.

Kijelentette, hogy ha az emberek állati zsírokat akarnak használni, a legjobb választás a baromfihúsból nyert zsír, ezt követi a zsír, a legrosszabb választás pedig a vaj. Ha mindenképpen vajat akarnak használni, akkor a fűvel táplált állatoktól származó vajat válasszák, amely több omega-3 zsírsavat, konjugált linolsavat (CLA) és K2-vitamint tartalmaz, és táplálkozási szempontból jobb, mint a gabonával táplált állatoktól származó vaj.