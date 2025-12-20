A magnézium orvosi rendelvény nélkül halálos lehet?

Malysheva szerint a magnézium szakorvosi tanács nélküli fogyasztása növeli a túladagolás kockázatát. A kardiológus elmagyarázta, hogy a túlzott magnézium hatással van az idegrendszerre: nagy koncentrációban gátolja az agyi aktivitást, ami zavartságot okozhat. Továbbá a túlzott magnéziumbevitel gyakran súlyos izomgyengeséggel jár.

Az orvosok hangsúlyozták, hogy súlyos esetekben a túladagolás rendkívül veszélyes következményekkel járhat. Gandelman megjegyezte, hogy a megengedett magnéziumszint jelentős túllépése szívmegállás kockázatát hordozza magában.

Elena Malysheva emlékeztette az embereket a mikrotápanyag ajánlott napi bevitelére. Nők számára az ajánlott napi bevitel 320 milligramm, férfiak számára pedig 420 milligramm. A szakértők azt is mondják, hogy az egészséges táplálkozás segít fenntartani a normál magnéziumszintet: az olyan élelmiszerek, mint a hajdina, a rizs és a burgonya elegendő mennyiségben tartalmazzák ezt az elemet, így a pótlás szükségtelen, kivéve, ha orvosilag indokolt.