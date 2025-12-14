Öt forró ital, amik könnyen plusz kilókat okozhatnak

Adventkor könnyű elcsábulni egy forralt borra vagy krémes forró csokira, de ezek az ünnepi italok gyakran több kalóriát rejtenek, mint egy szelet süti. Mutatjuk, melyikre érdemes figyelni, ha nem szeretne pluszkilókat a fa alá.

Forralt bor készíthető vörös vagy fehérborból, szegfűszeggel, fahéjjal, és más fűszerekkel is

Az adventi időszak az év egyik legmeghittebb része – illatos fahéj, fények, vásárok, forralt bor, mézeskalács, kuckózás egy bögre forró itallal. Ilyenkor azonban sokan észrevétlenül több száz extra kalóriát is legurítanak naponta, csupán azzal, hogy rendszeresen kortyolgatják a szezon kedvenceit. A forró italok ugyanis alattomosak: egészségesnek vagy „ártalmatlannak” tűnnek, gyakran azonban rengeteg cukrot, tejszínt vagy szirupot tartalmaznak - írja a Diéta és Fitnesz egyik cikke.

Íme a leggyakoribb téli italok, amelyekkel érdemes óvatosnak lenni – és pár egyszerű tipp, hogyan élvezheted őket bűntudat nélkül.

1. Forralt bor – a karácsonyi sláger, ami könnyen megdobja a kalóriabevitelt

A forralt bor az adventi vásárok ikonikus itala, de kevesen tudják, hogy egy nagyobb bögrében akár 250–350 kcal is lehet, főleg ha sok cukorral vagy mézes sziruppal készül.

Miért hizlal?

Hozzáadott cukor

A bor természetes cukortartalma

A meleg italokból hajlamosak vagyunk gyorsabban inni

Hogyan válaszd okosabban?

Kérje kevesebb cukorral.

Válassza a száraz borból készült változatot.

Otthon készítve édesítse steviával vagy egyszerűen hagyja ki a cukrot – a fűszerek így is ízletessé teszik.

2. Forró csoki – az ártatlan kényeztetés, ami néha egy komplett desszert

A forró csoki az egyik legkalóriadúsabb téli italunk: tejszínnel, cukorral, tejcsokoládéval készítve akár 400–600 kcal is lehet egy nagy bögrényi.

Miért hizlal?

Rengeteg cukor

Tejszín és teljes tej

Gyakran kerül rá tejszínhab, pillecukor, csokiszósz

Egészségesebb verzió:

Kakaópor + növényi tej + kevés méz vagy cukormentes édesítő

Hagyja le a tejszínhabot

Kérje „light” verzióban, ha kávézóban vagy

3. Mézeskalács latte és társai – a szirupos kávék csapdája

A téli időszakban megjelennek a szezonális kávék: mézeskalács latte, fahéjas karamel­latte, csokis-mogyorós cappuccino. Bár finomak, gyakran több cukrot tartalmaznak, mint egy szelet sütemény, és 250–450 kcal között mozognak.

Mitől hízlalnak?

Ízesítő szirupok

Tejszínhab, karamellszósz, csokimáz

Teljes tej használata

Praktikus tippek:

Kérje cukormentes sziruppal

Válassza zab- vagy mandulatejjel

Hagyja el a tejszínhabot

A „venti” méret ilyenkor tényleg nem jó ötlet

4. Puncs – a téli bulik veszélyes kedvence

A puncs gyakran tartalmaz rumot, cukrot, gyümölcslevet, ami miatt akár 300–400 kcal is lehet egy bögrében.

Miért problémás?

Magas alkoholtartalom → lassítja a zsírégetést

Sok hozzáadott cukor

A gyümölcslé sem kalóriamentes

Okos alternatíva:

Készítsen könnyített puncsot: sok citrommal, kevesebb cukorral, alkohol nélkül vagy kevés rummal.

5. Chai latte – egészségesnek tűnik, de megtévesztő

A chai fűszeres, teás alapú ital – azonban a kávézós verzió sokszor chai-sziruppal készül, amely tele van cukorral.

Egy nagy chai latte: gyakran 250–350 kcal.

A jobb választás:

Kérje chai teából készült változatban, szirup nélkül

Használjon növényi tejet

Édesítse minimálisan

Hogyan élvezheti az adventet hízás nélkül?

1. Maradjon a fűszerekben gazdag, de cukorszegény italoknál:

fahéjas tea

gyömbértea

citrusos-hibiszkuszos forró puncsalap cukor nélkül

cukormentes kakaó

2. Válassza a kisebb adagot.

A forró italokból is bőven elég a “kicsi”.

3. Ne igyon desszertnek is, italnak is a plusz kalóriát.

Ha forralt bort választasz, ne mellé menjen még bejgli is.

4. Hidratáljon!

A sok édes, alkoholos ital miatt könnyen dehidratálódunk, ami megnöveli az étvágyat.