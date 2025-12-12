Milyen veszélyei vannak a túl forró kávé fogyasztásának?

Az orvos a tűzforró tea vagy kávé fogyasztásának veszélyére figyelmeztetett. Szerinte azok, akik ilyen italokat fogyasztanak, növelik a nyelőcsőrák kockázatát: tanulmányok kimutatták ugyanis, hogy a nagyon forró folyadékok gyakori fogyasztása krónikus gyulladást vált ki a nyelőcső nyálkahártyájában, amely idővel rosszindulatú daganattá alakulhat ki – írja a sports.kz.

Egy másik veszélyes szokás Sadykova szerint a gyorséttermi, sült, fűszeres vagy zsíros ételekben gazdag ételek fogyasztása. Az ilyen ételek rendszeres fogyasztása jelentősen növeli a gyomor- és béldaganatok kockázatát. „Egy havi egyszeri grillezés rendben van. De ha folyamatosan sült, zsíros húsokat fogyaszt, a gyomor-bélrendszeri rák kialakulásának kockázata jelentősen megnő” – magyarázta az onkológus.

Ugyanilyen veszélyes az ülő életmóddal összefüggő kontrollálatlan súlygyarapodás. A zsírszövet felhalmozódása a szervezetben hormonális egyensúlyhiányhoz vezet. Ez növeli a nőknél az emlőrák, a férfiaknál pedig a prosztatarák kockázatát, magyarázta az orvos.

Az onkológus a dohányzást is említette veszélyes szokásként, amely szintén növeli a rák kockázatát. Hangsúlyozta, hogy a dohányfüstből származó méreganyagok az aktív dohányzás első évében elpusztítják az egészséges tüdő- és hasnyálmirigy-sejteket. „Napi 10 cigaretta elszívása sokszorosára növeli a rákos megbetegedések okozta korai halálozás kockázatát: tüdőrák esetén közel 90 százalékkal, hasnyálmirigyrák esetén pedig több mint 30 százalékkal” – tette hozzá az orvos.