Egészség
Komoly problémát jelezhet a nyelési nehézség
Egyéb tünetek is jelentkezhetnek
A nyelési nehézség, más néven dsyphagia gyakori probléma időskorban. A nyelési nehézség következtében a falat, ha a gyomor helyett a légutakba kerül, aspirációról beszélünk. Az aspiráció rendkívül veszélyes lehet, hiszen fulladást és tüdőgyulladást is okozhat.
A dsyphagia és az aspiráció hosszútávon a tüdőgyulladáson kívül alultápláltsághoz és kiszáradáshoz vezethet, ezért érdemes mihamarabb háziorvoshoz fordulni már gyanú esetén is.
A nyelési nehézséghez egyéb tünetek is társulhatnak, előfordulhat köhögés, öklendezés, fulladozás evés, ivás közben.
Nyelési nehézséget jelezhet ha evés, ivás közben a falat megakad a torkon, vagy rossz helyre megy; az evés hosszú időt vesz igénybe; nyelési fájdalom; nyelési képtelenség jelentkezik; az evés és az ivás köhögést provokál; rekedtség; testsúlycsökkenés jelentkezik, emésztetlen ételdarabok jutnak vissza a szájüregbe, az orrba; folyamatos nyálfolyás; az étel megfelelő megrágásának képtelensége tapasztalható. De erre a problémára kell gyanakodni gyakori gyomorégés, étkezést, ivást kísérő gurgulázó hang; gyakori mellkasi fertőzések esetén.
Minél hamarabb diagnosztizálásra kerül a nyelési nehézséget okozó betegség, a terápia segítségével annál hamarabb csökkenthetők a panaszok, javul az életminőség, és a szövődmények kockázata is jelentős mértékben csökken.
A nyelési nehézség kiváltó oka lokalizációtól függően elkülöníthető száj vagy garat eredetű, illetve nyelőcső eredetű nyelési nehézségre.
A nyelési nehézség kiváltó okai között van a reflux, amelynek következtében a gyomor savas kémhatású tartalma visszajut a nyelőcsőbe, ezzel izgatva és károsítva annak hámborítását.
Számos idegrendszert érintő betegség következtében jelentkezhet dysphagia, mint a stroke, fejsérülés, agydaganat, Parkinson-kór, demencia.
A nyelést segítő izmok a kor előrehaladtával is gyengülnek, ezért gyakori időskorban a dysphagia.
A nyelési nehézség aspirációhoz vezethet, amely következtében a falat a légutakba jut, ami tüdőgyulladást okozhat.
A dysphagia következtében hosszútávon alultápláltság és dehidratáció jelentkezhet, valamint a nyelőcsődaganat kialakulásának esélye is megnő. A dysphagia súlyos esetben fulladáshoz is vezethet.
A nyelési nehézség rendkívül nagy lelki terhet jelent a beteg számára, ezért fontos a támogató környezet és szükség esetén a szakembertől való segítségkérés.