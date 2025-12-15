Komoly problémát jelezhet a nyelési nehézség

Ha problémát jelent a nyelés, az ivás, a rágás, a szívás, az étkezés vagy az ajkak bezárása, akkor nyelési nehézségről beszélünk.

A nyelési nehézség, más néven dsyphagia gyakori probléma időskorban. A nyelési nehézség következtében a falat, ha a gyomor helyett a légutakba kerül, aspirációról beszélünk. Az aspiráció rendkívül veszélyes lehet, hiszen fulladást és tüdőgyulladást is okozhat.

A dsyphagia és az aspiráció hosszútávon a tüdőgyulladáson kívül alultápláltsághoz és kiszáradáshoz vezethet, ezért érdemes mihamarabb háziorvoshoz fordulni már gyanú esetén is.

A nyelési nehézséghez egyéb tünetek is társulhatnak, előfordulhat köhögés, öklendezés, fulladozás evés, ivás közben.

Nyelési nehézséget jelezhet ha evés, ivás közben a falat megakad a torkon, vagy rossz helyre megy; az evés hosszú időt vesz igénybe; nyelési fájdalom; nyelési képtelenség jelentkezik; az evés és az ivás köhögést provokál; rekedtség; testsúlycsökkenés jelentkezik, emésztetlen ételdarabok jutnak vissza a szájüregbe, az orrba; folyamatos nyálfolyás; az étel megfelelő megrágásának képtelensége tapasztalható. De erre a problémára kell gyanakodni gyakori gyomorégés, étkezést, ivást kísérő gurgulázó hang; gyakori mellkasi fertőzések esetén.

Minél hamarabb diagnosztizálásra kerül a nyelési nehézséget okozó betegség, a terápia segítségével annál hamarabb csökkenthetők a panaszok, javul az életminőség, és a szövődmények kockázata is jelentős mértékben csökken.

A nyelési nehézség kiváltó oka lokalizációtól függően elkülöníthető száj vagy garat eredetű, illetve nyelőcső eredetű nyelési nehézségre.

A nyelési nehézség kiváltó okai között van a reflux, amelynek következtében a gyomor savas kémhatású tartalma visszajut a nyelőcsőbe, ezzel izgatva és károsítva annak hámborítását.

Számos idegrendszert érintő betegség következtében jelentkezhet dysphagia, mint a stroke, fejsérülés, agydaganat, Parkinson-kór, demencia.

A nyelést segítő izmok a kor előrehaladtával is gyengülnek, ezért gyakori időskorban a dysphagia.

A nyelési nehézség aspirációhoz vezethet, amely következtében a falat a légutakba jut, ami tüdőgyulladást okozhat.

A dysphagia következtében hosszútávon alultápláltság és dehidratáció jelentkezhet, valamint a nyelőcsődaganat kialakulásának esélye is megnő. A dysphagia súlyos esetben fulladáshoz is vezethet.

A nyelési nehézség rendkívül nagy lelki terhet jelent a beteg számára, ezért fontos a támogató környezet és szükség esetén a szakembertől való segítségkérés.