A térdfájdalom okai

Sérülés, sportolás vagy éppen túlzott igénybevétel. Mind-mind okozhat térdfájdalmat, de más okok is állhatnak a kellemetlen érzés mögött.

A térd fájdalmát kopásos és gyulladásos folyamatok, veleszületett fejlődési rendellenességek, egyéb alapbetegségek, valamint térdsérülések okozhatják.

A hajlítást, kinyújtást és kisfokú, forgó mozgást lehetővé tevő térdízületet a combcsont, a sípcsont és a térdkalács alkotja. Az ízületet egy tok veszi körbe, amely ízületi folyadékot termel, valamint a csontok végét kopásnak ellenálló porc fedi, amely csökkenti a mozgás közbeni súrlódást. A csontok közti rést ízületi porcok párnázzák ki. Folyadékkal telt tömlőcskék biztosítják a csontok felett elmozduló bőr és az inak közötti csúszást. Az ízületi tokot elülső és hátulsó keresztszalagok, valamint belső és külső oldalszalagok stabilizálják.

A térdfájdalom leggyakoribb oka a sportolás közben vagy baleset miatt keletkezett sérülés, valamint a túlzott igénybevétel és terhelés.

A térdízületi gyulladás kialakulásának hátterében leggyakrabban valamilyen – főként légúti vagy húgyúti – fertőzés áll, amely a vérkeringésen keresztül, sérülés következtében és direkt ráterjedéssel elérheti az ízületet. Ezenkívül okozhatják anyagcsere-betegségek, több ízületet érintő megbetegedések és sebészi beavatkozások is.

A térd fájdalma számos állapot vagy betegség kísérője lehet. Ezek közül a leggyakoribbak az alábbiak:

A térdhajlati ín gyulladása

Jellemzően nagy terhelést követően alakul ki azoknál, akik hegyekben vagy egyenetlen terepen futnak. Ilyen esetben a térd külső, hátsó területén jelentkezik a fájdalom, amelyhez duzzanat, pirosság, ízületi merevség és „ropogás” is társulhat.

Ugrótérd

A térdkalácsot és a sípcsontot összekötő ín gyulladása, amely leggyakrabban az ugrómozgás ismétlődésével járó sportágak (például kosárlabda, röplabda) művelése következtében fordul elő. Oka a combfeszítő izomzat krónikus túlterhelése. Az ínban apró szakadások keletkeznek, amelyek megszaporodása fájdalmat okoz a kialakuló gyulladás következtében.

Futótérd

Olyan elváltozás, amely során a térdízület mozgásakor a térdkalács a combcsont végéhez dörzsölődik. Ha a lábfej a kelleténél jobban befordul, az alsó lábszár befelé csavarodik, és befelé húzza a térdkalácsot, ugyanakkor a kvadricepsz combizmok ellentétes irányba húzzák. Az egymással szemben ható erők miatt a térdkalács hátsó része a combcsonthoz dörzsölődik, és fájdalmat okoz. A duzzanattal kísért, a térdkalács belső felületére koncentrálódó fájdalom eleinte lejtőn futáskor jelentkezik, később bármilyen lábmozgás, főként lépcsőn lefelé menet közben is.

Térdarthrosis

Megbomlik a térdízületet alkotó három csont (femur, tibia, patella) ízfelszínét borító porc összefüggő egysége, amely a porcfelszín fokozatos pusztulásához vezet. Rendszerint az ízületi tok, az ízület belső nyálkahártya-borítása (synovialis hártya), az oldal- és keresztszalagok, valamint az izomzat is érintett egyik vagy mindkét oldalon. A betegség fő tünete a térdfájdalom, a duzzanat, a mozgásterjedelem beszűkülése és az instabilitás. Eleinte felálláskor, illetve a járás megkezdésekor jelentkező, úgynevezett indítási fájdalom tapasztalható. Később a fájdalom huzamosabb megterhelésre, például lépcsőn járáskor fokozódik. Az állandósult fájdalom előrehaladt kórfolyamatot jelezhet, folyamatosan fennálló ízületi duzzanattal kísérve.

A térdízület gyulladása

Ebben az esetben a térd hajlítása, nyújtása ki- és befelé fordítása fájdalmas és korlátozott. Az ízület duzzadt, nyomásra érzékeny, fölötte a bőr piros. A gyulladást általános tünetek (láz és elesettség) is kísérhetik. Az elsődleges gonarthrosis pontos kiváltó oka tisztázatlan, kialakulásában a testsúly, a foglalkozás és a mindennapi igénybevétel is jelentős szerepet játszhat.

Térdízületi synovitis

Az ízület belső nyálkahártya-borításának gyulladása, amely kezdődő rheumatoid arthritisben is megjelenhet. Következménye az ízület duzzanata, mozgásának korlátozottsága.

Osteochondrosis dissecans genu

Kóros állapot, amely során az ízületi porc alatt található csontrész elhal. Pontos kiváltó oka még nem tisztázott. Általában serdülőkorban jelentkezik, jellemzően hónapokkal egy nagy energiájú sérülést követően. Tünete a terhelésre fokozódó fájdalom, tapintható duzzanat, nyomásérzékenység, elakadás hajlításkor és kinyújtáskor, tapintható ropogás a térdkalács alatt.

Szalagszakadás

Leggyakrabban sportolás közben végzett, csavaró mozdulat miatt következik be. Az elülső keresztszalag szakadását hirtelen jelentkező, hasító fájdalom és duzzanat, „gödörbe lépés” érzete kíséri. Az oldalszalagok szakadásakor duzzanat, bőrpír, melegségérzet, nyomásérzékenység és oldalirányú instabilitás tapasztalható. A hátulsó keresztszalag jóval ritkábban előforduló sérülése duzzanattal és fájdalommal jár, de instabilitás nem jellemzi.

Ha néhány napos pihentetést és jegelést követően sem érez javulást, és térdfájdalma továbbra is fennáll, forduljon ortopéd szakorvoshoz. Sportolás vagy egyéb megterhelő tevékenység hatására hirtelen fellépő, komoly fájdalom esetén jelentkezzen traumatológiai vagy ortopéd szakrendelésen, illetve a lakhelye szerint illetékes sürgősségi betegellátó osztályon.

Az ízületi gyulladás későn megkezdett kezelése következtében a későbbiekben arthrosis alakulhat ki, amely az ízületi merevségig (ankylosis) súlyosbodhat. A szervezetben zajló, gyulladásos folyamatok miatt fokozódik a szív- és érrendszeri betegségek, a tüdő- és légúti betegségek kialakulásának kockázata, a kóros gyulladásos anyagcseretermékek képződése és lerakódása.

A térd ízületi porcának heveny sérülése kezeletlenül térdarthrosis vagy térdízületi synovitis kialakulásához vezethet.