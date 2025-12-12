A kenyér váratlan veszélye

A hozzáadott cukrot és tartósítószereket tartalmazó kenyerek veszélyesek lehetnek az egészségre – figyelmeztetett Elena Taranova, a Rosbiotech Egyetem Gabona-, Sütő- és Édességtechnológiai Tanszékének vezetője.

„Óvakodni kell a hozzáadott cukorral, melasszal, malátával és az eltarthatóság meghosszabbítását célzó tartósítószerekkel készült vékony kenyerekben található felesleges adalékanyagoktól” – állítja a szakértő. „Fontos odafigyelni a termék alapanyagaira. Például a kukoricakenyér keményítőt tartalmaz, ami növeli a termék glikémiás indexét, míg a rizssütemények kalóriatartalma magas.”

Mértékkel fogyasztva Taranova szerint a ropogós kenyér az alapanyagok tulajdonságai miatt előnyös: a rozsos ropogós kenyér élelmi rostot tartalmaz, és jótékony hatással van a gyomor-bél traktusra, a hajdina ropogós kenyér sok vasat tartalmaz, a zabos ropogós kenyér segít megerősíteni az ereket, a rizses ropogós kenyér elnyeli a méreganyagokat, a kukoricás ropogós kenyér pedig jótékony hatással van a látásra – írja a sports.kz.

„Minél rövidebb az összetevők listája, annál egészségesebb a termék. Ha egészséges táplálkozásról beszélünk, akkor le kell mondanunk arról a szokásról, hogy kekszet csokoládékrémmel, lekvárral együnk, mivel ezek mind nagyon magas kalóriatartalmúak” – zárta gondolatait Taranova.