Egészség
A forró fürdő szerelmeseit a hirtelen halál veszélyére figyelmeztetik
A komoly szívproblémákkal küzdők fontolják meg az orvos tanácsát
A szívproblémákkal küzdőknek nemcsak a forró, hanem a hideg fürdőket is kerülniük kell
Fotó: AFP/Wojtek Radwanski
Faria elmagyarázta, a túlzott hőség következtében az erek kitágulnak, és ez vérnyomásesést okoz. Az orvos hangsúlyozta, hogy ebben az esetben a kapcsolódó tünetek közé tartozik a szédülés, gyengeség, homályos látás, sőt akár ájulás is.
„A vérnyomás hirtelen esése megzavarhatja a koszorúér-keringést a fokozott érzékenységű embereknél, jelentős kellemetlenségeket, sőt hirtelen halál kockázatát is okozhatja” – tette hozzá az orvos.
Azt is megjegyezte, hogy a szívproblémákkal küzdőknek nemcsak a forró, hanem a hideg fürdőket is kerülniük kell – írja a Sports.kz a Lenta.ru-ra hivatkozva.