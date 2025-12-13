Milyen veszélyes betegségeket lehet kimutatni a vérből?

Az egyszerű és könnyen hozzáférhető vérvizsgálatok lehetnek az első lépés a súlyos betegségek, köztük a rák azonosításában. Erről adott interjút Olga Malinovszkaja klinikai laboratóriumi diagnosztikai orvos.

A normától való eltérések nem mindig jelzik egyértelműen a problémát

A szakértő szerint a teljes vérkép (CBC) utalhat gyulladásra, allergiára, vérszegénységre vagy hematológiai rendellenességekre, beleértve a rákot is. A biokémiai elemzés tükrözi a szervek és rendszerek állapotát: az emelkedett glükózszint cukorbetegségre utalhat, a kóros lipidprofilok az érelmeszesedés kockázatára utalnak, ezen paraméterek változásai pedig lehetséges vese- és májproblémákra utalhatnak.

„Fontos megjegyezni, hogy az orvosnak kell értelmeznie a laboratóriumi vizsgálatok eredményeit, diagnózist felállítania és kezelést előírnia” – hangsúlyozza Malinovszkaja. „A normától való eltérések nem mindig jelzik egyértelműen a patológiát.”

Az orvos hangsúlyozta a rutinszerű ellenőrzések során az orvossal való konzultáció fontosságát is. Az emberek gyakran figyelmen kívül hagyják a tartós gyengeséget vagy a magas vérnyomást, a fáradtságnak vagy a „munkával kapcsolatos” stressznek tulajdonítva azokat, holott valójában ezek a tünetek kialakuló egészségügyi problémákra utalhatnak – írja a Sports.kz az UfaTime.ru-ra hivatkozva.