Hogyan válasszunk arc- és kézvédelmet hideg időben?

Sapkával, sállal védekezzünk a hideg ellen, arcunkat kenjük be krémmel, mielőtt az utcára megyünk

Az orvos ceramidokat és pantenolt tartalmazó krémek használatát javasolta – ezek védőréteget képeznek a szél és a szárazság ellen. Javasoljuk, hogy 20-30 perccel a szabadba járás előtt alkalmazzuk őket. A viasz alapú termékek, például a betulin vagy vazelin alapúak, a legjobb védelmet nyújtják a szélcsípés ellen.

„Kerülje a magas víztartalmú hidratálókrémek használatát – ezek megfagyhatnak a bőrön. Viseljen érintőképernyős betéttel ellátott termokesztyűt a telefonjához – hideg időben kerülje a levételét” – figyelmeztetett a szakértő.

A termo kendőmaszkok alkalmasak arcvédelemre. Jobbak, mint a lecsúszó sálak. A bőr vörös, hámló és fájdalmas területei a hideg okozta károk jelei. Kerülje ezeknek a területeknek a dörzsölését. Fokozatosan melegítse fel őket – írta meg a Sports.kz a Championat.com oldalra hivatkozva.