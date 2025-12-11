Ez a közkedvelt ételkombináció káros a májra

Amikor illatos sült és egy pohár bor van az asztalon, a legtöbb ember biztonságban érzi magát.

De a máj számára az ilyen „ártatlan nassolnivalók” kettős csapást jelentenek.

A probléma nem az egyes ételekkel van, hanem a zsíros hús és az alkohol kombinációjával. A táplálkozási szakértők évek óta beszélnek erről, mégis továbbra is saslikot eszünk konyakkal, vagy sört iszunk füstölt húsokkal. Mindeközben a májunk lángol.

Egyszerre próbálja semlegesíteni az alkoholt és a nehéz zsírokat lebontani. Olyan, mintha egy sofőr az egyik kezével a kormánykereket próbálná tekerni a jégen, miközben a másikkal a motort próbálná megjavítani. Egy bizonyos ponton egyszerűen nem tud megbirkózni ezzel. A máj is hasonló – sokkal gyorsabban kopik, mint kellene.

Orvosi tanulmányok az alkoholmentes zsírmájbetegségek számának folyamatos emelkedését dokumentálták, még azok körében is, akik ritkán isznak alkoholt. Ezt súlyosbítja az alkohol és a zsíros, sült vagy füstölt ételek együttes fogyasztása. Fokozódik a gyulladás, az anyagcsere felborul, és az ember sokáig nem is gyanakszik semmi veszélyesre – elvégre a máj nem fáj. Csendben szenved, amíg túl késő nem lesz.

A későbbi szakaszokban jelentkeznek a bajt mutató jelek: állandó fáradtság, evés utáni nehézség, súlyproblémák, álmosság és néha viszkető bőr. De ekkorra a májsejtek már zsíros beszűrődéstől szenvednek.

Ez a menü különösen kockázatos a túlsúlyos emberek számára. A májuk állandó túlterhelésben van. Minden füstölt hússal és alkohollal teli buli fokozza a stresszt – és előbb-utóbb a szervezet elkezdi felmondani a szolgálatot.

Van egy másik csapda is: az édességek nassolása. A cukor növeli a zsírlerakódásokat a májsejtekben. És ha ehhez hozzáadjuk az alkoholt, akkor tökéletes vihart kapunk.

Az orvosok nem követelik meg, hogy mindent megtagadjon magától. Valami egyszerűt, szinte banálisat mondanak: külön. Ne engedje, hogy a zsíros ételek és az alkohol egyszerre kerüljön a szervezetébe. Adjon egy kis pihenőt a májának – néhány órát vagy akár egy napot. Ez csökkenti a gyulladás és a zsírlerakódás valószínűségét a sejtekben.

A lényeg az, hogy a máj nem az egyes ételektől, hanem azok kombinációitól fél. Ez a kombináció indítja el a kóros folyamatokat, amelyek hosszú ideig lappangóan fejlődnek ki. Csak az étrendre való odafigyelés védheti meg ezt a szervet, amely fáradhatatlanul dolgozik nap mint nap a vér tisztításán és a test egészségének és energiájának megőrzésén, számol be a Sports.kz.