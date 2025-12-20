2025. december 20., szombat

Előd

Egészség

Azonosították a cukorbetegség egyik korai, bőrön megjelenő jelét

A tünetek közé tartozik az állandó szomjúság, a gyakori vizelés és a tartós fáradtság

 2025. december 20. szombat. 3:01
A nyak és a hónalj bőrének elsötétülése és megvastagodása a cukorbetegség egyik legkorábbi és gyakran alábecsült jele lehet – nyilatkozta a Metropolesnak Larisa Figueiredo spanyol endokrinológus.

A cukorbetegség magas vércukorszinttel jár, ami hosszú távon súlyos szövődményekhez vezet
Fotó: AFP/dpa Picture-Alliance/dpa-Zentralbild/Jens Kalaene

Az orvos szerint sokan ezeket a bőrfelületeket „piszkosnak” vagy rosszul tisztítottnak érzékelik, de a pigmentáció továbbra is fennáll, még mosás vagy borotválás után is. Ez a tünet, az akantózis, a túlzott glükózbevitel és az inzulinnal szembeni károsodott szöveti érzékenység miatt jelentkezik. A megjelenés megváltozása nemcsak a nyakat és a hónaljat, hanem az ágyékot, a könyököket és a mellek alatti területet is érintheti.

Figueiredo hangsúlyozta, hogy az ilyen bőrelváltozások a korai stádiumban jelentkeznek, és megelőzhetik a betegség nyilvánvalóbb megnyilvánulásait. Az orvos által említett egyéb tünetek közé tartozik az állandó szomjúság (különösen éjszaka), a gyakori vizelés és a tartós fáradtság, amely még egy teljes éjszakai alvás után is fennáll. Megjegyezte, hogy mindezek a jelek a túlzott vércukorszinttel és több testi rendszer zavarával járnak.

A szakember arra kérte az embereket, hogy ne hagyják figyelmen kívül a nyak és a hónalj hirtelen pigmentációját, és az első változás jelére forduljanak orvoshoz – a korai diagnózis jelentősen lelassíthatja a cukorbetegség előrehaladását és megelőzheti a szövődményeket – írta meg a Sports.kz.

