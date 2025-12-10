Mi a veszélye annak, ha étkezés után fekszünk le?

Ez a szokás, amelyet sokan ártalmatlannak tartanak, károsíthatja az emésztést és az egészséget.

Az orvos szerint a leggyakoribb probléma, amely étkezés után fekvő helyzetben jelentkezik, a gastrooesophagealis reflux.

Ezenkívül fennáll az emésztés lelassulásának és zavarának kockázata. A gasztroenterológus magyarázata szerint a gyomor-bél traktus (GIT) függőleges helyzetben működik a legjobban. Fekvő helyzetben a perisztaltika (a gyomor és a belek izmainak ritmikus összehúzódása, amely elősegíti az étel továbbítását) lelassul. Ez megakadályozza az ételcsomó alapos keveredését a gyomornedvvel és az enzimekkel - írja a Gazeta.ru.

Ezen felül, ahogy a szakember elmondta, az étkezés utáni fekvés kockázatot jelent az alakra és az anyagcserére nézve, mivel az étkezés utáni mozgásszegény életmód nem segíti elő a hatékony anyagcserét. Az ételből nyert energia nem kerül felhasználásra, és ha étkezés után rendszeresen lefekszünk, a kalóriák nagyobb valószínűséggel kerülnek „tartalékba”, elsősorban a has és a derék területén.

„Ezenkívül a kutatások szerint az étkezés utáni alacsony fizikai aktivitás negatívan befolyásolhatja a vércukorszintet” – tette hozzá az orvos.

A szakértő felhívta a figyelmet arra is, hogy sokan szeretnek enni lefekvés előtt, de ez kettős csapást jelent a szervezetre. Ha közvetlenül étkezés után lefekszünk, a szervezet kénytelen lesz emészteni az ételt, ahelyett, hogy pihenne. Ez nyugtalan alváshoz, rémálmokhoz és gyakori ébredéshez vezethet. Ennek eredményeként nagy a valószínűsége, hogy fáradtnak, nehéznek érezzük magunkat a gyomorunkban, és nem lesz étvágyunk a reggelihez, ami felborítja az egész napi étkezési rendet.

Ugyanakkor a gasztroenterológus hangsúlyozta, hogy nem kell teljesen lemondani a pihenésről. A legfontosabb, hogy helyesen tegyük.

Először is, tartsa be a „vertikális módot”. Étkezés után maradjon ülő helyzetben, vagy sétáljon lassan 20-30 percig. Egy rövid séta ideális megoldás. Ez serkenti a perisztaltikát és segíti az emésztést anélkül, hogy túlterhelné a szervezetet.

Másodszor, tartson szünetet. Feküdni vagy vízszintes testhelyzetet felvenni legkorábban 1,5–2 órával étkezés után ajánlott. Ez az idő általában elegendő a gyomorban történő fő emésztési fázishoz.

Harmadszor, ne aludjon teli gyomorral. Próbáljon 3–4 órával lefekvés előtt vacsorázni.

„Ha feladja azt a szokását, hogy étkezés után azonnal lefekszik, segít szervezetének könnyebben és hatékonyabban megbirkózni az étel emésztésével. Ez egy egyszerű, de hatékony lépés a gyomorégés és a hasi nehézség megszüntetése, valamint a jobb éjszakai pihenés felé” – összegezte az orvos.