Mi a túl sok?

Sokan igyekszünk mindent megtenni a szép bőrért: használjuk a fényvédőt, figyelünk a hidratálásra, kialudjuk magunkat. Van azonban egy láthatatlan tényező, amely nap mint nap rombolhatja az erőfeszítéseinket: a túlzott cukorfogyasztás. A kedvenc édességeink ugyanis nemcsak a derékbőségünket, hanem az arcunkat is „öregíthetik”.

Kevesen vannak, akik nem tudják, hogy a túlzott cukorfogyasztás olyan egészségügyi problémákhoz vezet, mint az elhízás, a 2-es típusú cukorbetegség, a szívbetegség vagy a fogszuvasodás. Azzal viszont már kevesebben vannak tisztában, hogy mindez a korai öregedésre is hatással van. Aki ugyanis rendszeresen sok cukrot fogyaszt, az aktívan károsítja a bőrét, és idősebbnek néz ki, mint amilyen valójában. Hiába az esti bőrápolási rutin, ha a táplálkozásunk szabotálja az erőfeszítéseinket.

Hogyan öregíti a cukor a bőrünket?

Amikor sok cukrot eszünk, a cukor „összeragad” a testünk fontos építőelemeivel, és káros anyagokat hoz létre, amiket AGE-knek hívnak. Ezek az AGE-k fokozatosan felhalmozódnak, és öregítik a bőrünket. Gondoljunk a bőrünk két legfontosabb összetevőjére: a kollagénre és az elasztinra. Ezek tartják feszesnek és rugalmasnak a bőrünket. De amikor sok cukor kerül a szervezetünkbe, ezek az anyagok megmerevednek, törékennyé válnak, és nem tudnak olyan jól megújulni, mint korábban.

De ez még nem minden. A sok cukor gyulladást és stresszt okoz a testünkben, ami tovább rontja a helyzetet. A bőrünk gyorsabban öregszik, nehezebben védekezik a nap és a szennyezett levegő ellen, lassabban gyógyulnak a sebeink, és a bőrünk védőrétege is gyengül. Súlyosabb esetekben akár bőrfertőzések vagy nehezen gyógyuló sebek is kialakulhatnak.

Amikor túlzott cukorfogyasztásról beszélünk, valójában egy konkrét cukortípusra gondolunk: a hozzáadott cukrokra, vagyis azokra a cukrokra és szirupokra, amelyeket az élelmiszerekhez és italokhoz adnak feldolgozás vagy elkészítés során. Gondoljunk a cukorkákra, csokoládéra, fagylaltra. Ezek nem olyanok, mint a gyümölcsökben és zöldségekben található természetes cukrok, amelyek sokkal kevésbé károsak.

A tudományos szervezetek, mint az Amerikai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (CDC) és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásai szerint a hozzáadott cukrok a napi kalóriabevitel kevesebb mint 10%-át tehetik ki az emberek számára. A WHO szerint az 5% körüli érték az ideális.

Mielőtt kétségbeesnénk, fontos hangsúlyozni, hogy az egyszeri döntéseknél sokkal fontosabbak a hosszú távú étkezési szokásaink. Tehát nem azzal van gond, ha néha megengedünk magunknak egy-egy édességet, hanem azzal, ha hosszú távon, rendszeresen túl sok cukrot fogyasztunk. Egy adag fagylalt vagy turmix nem teszi tönkre a bőrünket, a probléma akkor kezdődik, ha nap mint nap halmozzuk az édességeket.

Mit tegyünk?

Ahogy az étrendünk hozzájárulhat a bőrünk negatív változásaihoz, úgy ellensúlyozhatja is azokat. Abszolút lassíthatjuk, és bizonyos esetekben részben vissza is fordíthatjuk a cukorral kapcsolatos bőröregedést. Nem meglepő módon első lépésként a hozzáadott cukrokat és a finomított szénhidrátokat kell csökkentenünk.

A kiegyensúlyozott, alacsony glikémiás indexű, antioxidánsban gazdag étrend az egyik legerősebb tudományosan alátámasztott módja annak, hogy arcbőrünket ragyogóan, egészségesen és ellenállóvá tartsuk