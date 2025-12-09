Így fékezhető meg a klimaxkorban a hasi zsír

Ahogy a nők a menopauza időszakába lépnek, a hormonális változások nemcsak a közérzetet, hanem a testalkatot is jelentősen befolyásolják. A hirtelen megjelenő „klimax-gyűrű” sokak számára okoz frusztrációt, pedig tudatos életmóddal és néhány apró, következetes változtatással a hasi zsír növekedése hatékonyan mérsékelhető – és nemcsak az esztétikum, hanem az egészség védelme érdekében is, írta a Mindmegette .

Ahogy a nők a klimax időszakába érnek, eleinte láthatatlan, de hamarosan nagyon is látványos változások indulnak meg a külalak területén is. A testükben bekövetkező hormonális és anyagcsere-változások miatt gyakran szembesülnek az elhízás, kiemelten a hasi zsír gyarapodásával.

A hasi zsír, a klimax gyűrű megjelenésének, és éppen azon a területen való megtelepedésének oka az ösztrogénszint jelentős csökkenése. A túlsúly ettől kezdve már nem egyenletesen testszerte jelenik meg, hanem a hasra fókuszál. Még a korábban roppant jellemző csípő–comb tájékról is a hasra vándorol.

Ugyanakkor nem kell legyinteni rá és feladni az egészséges testalkat megőrzésére való törekvést. Figyelemmel, tudatossággal nagyon sokat lehet tenni azért, hogy a 45-50 felett megjelenő hasi zsír visszaszoruljon. Ez nem csupán esztétikai kérdés, hiszen a hasi zsír mérsékelése az egészségügyi kockázatokat is csökkenti.

Hasi zsír klimax idején: a hormonok kezébe kerül az irányítás?

A hormonális átrendeződés megváltoztatja a zsír eloszlását, és ahogy írtuk, a zsír inkább a has köré koncentrálódik. Ezzel párhuzamosan azonban más jelentős és jellemző változások is megindulnak: Az izomtömeg csökkenni kezd, az anyagcsere pedig lelassul, így a szervezet kevesebb energiát éget el. Minél több izom vész oda, annál kevesebb energiafelhasználás történik- annál több zsír halmozódik fel. Ördögi kör alakulhat ki, amiből mindenképp ki kell törni. Már csak azért is, mert a hasi zsír többek között növeli a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség és egyéb krónikus problémák kialakulásának kockázatát is.

De hogyan lehet ezt a kört megszakítani?

Nincsenek csodák, se csodapirulák, se csodadiéták. Az egészséges életmód a kulcs itt is, amely kapcsán nem kell látványos, nagy megoldásokra törekedni, sokszor már a kicsi változtatások is eredményre vezetnek.

Rendszeres, tudatos mozgás

A heti legalább 150 perc közepes intenzitású mozgás, például gyaloglás, úszás, kerékpározás alapvető, ennyit azért érdemes mozogni egyébként klimax-gyűrű nélkül is. Emellett a heti két alkalommal végzett erősítő, súlyzós edzés segít megőrizni az izomtömeget és serkenti az anyagcserét. Azok számára, akiknek minimális idő áll csak a rendelkezésükre, a rövidebb, intenzívebb edzések is hatékonyak lehetnek, de a rendszeresség ebben az esetben is fontos.

Kiegyensúlyozott táplálkozás

A rostban gazdag, jó minőségű táplálkozás, a jelentős mennyiségű zöldség, gyümölcs, hüvelyesek és teljes értékű gabonák beemelése az étrendbe nagyon sokat segíthet. Érdemes csökkenteni a cukor, a finomított szénhidrátok és a feldolgozott élelmiszerek arányát. A fehérjebevitel (sovány hús, hal, tejtermék vagy növényi fehérje) támogatja az izomtömeg megőrzését, ami a zsír hatékonyabb elégetésének elengedhetetlen eszköze.

Jó alvás, jó stresszkezelés

A jó minőségű alvás és a stressz csökkentése alapvető, – mindkettő befolyással bír a kortizolszintre. A tartós stressz és a kialvatlanság a hasi (zsigeri) zsír lerakódását és „beágyazódását” növeli. Az alkohol, dohányzás és túlzott nassolás visszaszorítása szintén segíthet a zsírfelesleg elkerülésében. Fontos azonban tudni, hogy egyszerűen nincs olyan módszer, amely kizárólag a has területéről tünteti el a zsírt. Nem érdemes gyors fogyást se kierőszakolni, mert az megbosszulja a türelmetlenséget. A lassú, fenntartható változás hozza meg a hosszú távú eredményeket.

A legfontosabb teendők a hasi zsír csökkentéséhez: