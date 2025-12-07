2025. december 7., vasárnap

Egészség

Öt szokás, amelytől napról napra butábbak leszünk

Koncentrációhiány, rossz memória és döntésképtelenség?

 2025. december 7. vasárnap. 11:45
Kávé reggel, munka a képernyő előtt, egy pohár bor este – sok minden automatikusan zajlik a mindennapokban. Néhány ilyen rutin ártalmatlan, mások viszont többet ártanak nekünk, mint gondolnánk. Különösen kritikus a helyzet, ha az agyról van szó.

Öt szokás, amelytől napról napra butábbak leszünk
Képünk illusztráció
Fotó: NorthFoto

Bizonyos viselkedési minták mérhetően ronthatják szellemi teljesítményünket. A szakértők figyelmeztetnek: a szokások butábbá tesznek minket, ha nem szakítunk velük időben.

Ez nem az absztrakt IQ-értékekről szól. A középpontban az a kérdés áll, hogy mennyire vagyunk képesek a mindennapi életben problémákat megoldani, döntéseket hozni és információkat feldolgozni. A pszichológusok ezt „sikeres intelligenciának” nevezik. Ez pedig sokkal inkább függ a napi rutinjainktól, mint sokan gondolnák - írja a focus.de.

1. Merev gondolkodás

Egy elterjedt tévhit szerint az intelligencia nem változtatható. Aki ezt hiszi, elszalasztja a lehetőségeket – állítja a Psychology Today egyik cikke. Ezt a hozzáállást a pszichológiában „fix gondolkodásmódnak” nevezik. Az ellenkezője – az úgynevezett „növekedési gondolkodásmód” – viszont abból indul ki, hogy az intelligencia edzhető, mint egy izom.

Blackwell és kollégái sokszor idézett tanulmánya bizonyítja, hogy azok a diákok, akik ezzel a hozzáállással tanulnak, egy éven belül javítottak matematikai teljesítményükön. Azonos korú, merev gondolkodásmódú társaik stagnáltak. „Lenyűgöző, hogy a belső forgatókönyv, amelyet lejátszunk, szó szerint megváltoztathatja teljesítményünk irányát” – írták a kutatók.

2. Alváshiány

Az alvás az agy számára sokkal több, mint egy szünet. Éjszaka feldolgozza az élményeket, összekapcsolja az emlékeket és meggyógyítja önmagát. Ha ez az idő hiányzik, a teljesítmény érezhetően csökken.

Egy EEG-vizsgálat megállapította, hogy már 24 óra alváshiány is jelentősen meghosszabbítja a reakcióidőt. A kevésbé súlyos alváshiánynak is vannak következményei: romlik a figyelem, az ítélőképesség és a memória. „Az alvás sok faj jólétének szerves része. Agyunk az belső óra ritmusához van kötve” – áll a vizsgálatban.

3. Alkohol fogyasztás

Az alkohol nem csak rövid távon változtatja meg a gondolkodást. Tanulmányok bizonyítják, hogy már a rendszeres, mérsékelt fogyasztás is tartós károsodást okozhat az agyban.

Egy 1781 elhunyt személyt vizsgáló tanulmány kimutatta, hogy a súlyos alkoholistáknál 133 százalékkal magasabb volt az agyi érkárosodás valószínűsége. A korábbi súlyos alkoholistáknál is 89 százalékkal magasabb volt, mint az absztinens személyeknél. Ezenkívül az úgynevezett tau-fibrillumok, amelyek szoros kapcsolatban állnak az Alzheimer-kórral, az erős ivók esetében 41 százalékkal, a korábbi ivók esetében pedig 31 százalékkal gyakrabban fordultak elő. „Még a mérsékelt alkoholfogyasztás is hosszú távon ronthatja a kognitív teljesítményt” – figyelmeztetnek a kutatók.

4. Strukturális hiány

Az agynak világos folyamatokra van szüksége. Strukturális hiány esetén az embernek olyan érzése támad, mintha üresjáratban lenne. Aki folyamatosan halogatja a feladatokat, kevésbé hatékonyan dolgozik, és egyúttal stresszesebbnek érzi magát.

Rinaldi és munkatársai tanulmánya azt mutatja, hogy a halogatásra hajlamos diákok rosszabb eredményeket értek el az úgynevezett végrehajtó funkciókat vizsgáló tesztekben. „A legbrilliánsabb gondolkodóknak is fegyelemre és struktúrára van szükségük ahhoz, hogy teljes mértékben működőképesek legyenek” – ez a tanulmány következtetése.

5. Negatív környezet

A szellemi környezet ugyanolyan fontos, mint az alvás vagy a táplálkozás. A negatív emberek, a folyamatos zavaró tényezők vagy a felesleges tartalmak túlzott mennyisége olyan hatással vannak az agyra, mint a gyorséttermi ételek.

Eyre, House, Hill és Griffiths 2017-es hosszú távú tanulmánya bizonyítja, hogy a tinédzserek hangulata idővel igazodik barátaik hangulatához. Különösen a negatív érzelmek bizonyultak fertőzőnek. „Az alapvető mentális szint csendben igazodik az érzelmi „táplálékhoz”, amit kapunk” – írják a szerzők.

Hogyan lehet ellensúlyozni ezt a hatást?

Mind az öt pont azt mutatja, hogy nem a látványos események, hanem a kis rutinok határozzák meg mentális fittségünket. Különösen veszélyesek, mert gyakran alig vesszük őket észre. Az önismeret hiánya fokozza a hatást. „Ha nem figyelünk oda arra, ami a fejünkben zajlik, ezek a minták észrevétlenül folytatódnak” – magyarázzák a pszichológusok.

Már néhány apró változtatás is elegendő ahhoz, hogy megállítsuk a lefelé irányuló tendenciát. Különösen hasznosak a következő megközelítések:

  • Alvás védelme: Tartsa be a szabályos alvási időket és kerülje az alváshiányt.
  • Alkoholfogyasztás csökkentése: Gondolja át a rendszeres alkoholfogyasztást és szükség esetén korlátozza azt.
  • Struktúra létrehozása: Ossza fel egyértelműen a feladatokat, állítson be határidőket és tartsa be azokat.
  • A szociális környezet felülvizsgálata: Tartson kapcsolatot olyan emberekkel, akik pozitív és stabil hatást gyakorolnak Önre.
  • A növekedési gondolkodásmód elősegítése: Ismerje el saját tanulási képességét, és célzottan edzze azt.

Aki eleget alszik, kevesebbet iszik, világos rutinokat tart fenn és pozitív környezetet választ, az erősíti koncentrációját, memóriáját és döntéshozatali képességét.

