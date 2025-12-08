Milliók szednek mindenféle vitaminokat – pedig csak háromnak van értelme

Az immunrendszert támogatják, az csontokat erősítik, egyes gyártók még a fertőzések elleni védelmet vagy a rák gyógyítását is ígérik. Ez nem mindig csak pénzkidobás – veszélyes is lehet.

„Csak kevés fogyasztó tudja, hogy az étrend-kiegészítők nem engedélyezett gyógyszerek, hanem élelmiszerek, ezért semmilyen hatóság nem ellenőrzi a biztonságukat és minőségüket” – hangsúlyozza Monika Rau, a Würzburgi Egyetemi Kórház belgyógyásza a Spiegel magazinnak adott interjújában. Ezért az a gondolat dominál, hogy az étrend-kiegészítőkkel jót teszünk magunknak. Azonban pont az ellenkezője is igaz lehet.

„A vizsgálatok rendszeresen kimutatják, hogy a piacon kapható termékekben gyakran túlzott mennyiségű hatóanyag található” – figyelmeztet Sabrina Göddertz fogyasztóvédő a „Spiegel” magazinnak. Gyakran túllépik az ajánlott napi adagot. Ráadásul a reklámok ígéretei részben megengedhetetlenek vagy félrevezetők.

Ezt mutatta például a Statista statisztikai platform tanulmánya, amelynek keretében a „Global Consumer Survey” keretében több mint 5000 embert kérdeztek meg. Az első két helyen a a vitaminok 58 százalékkal és, 34 százalék -kal a ásványi anyagok állnak.

A harmadik helyen a fehérjék állnak, amelyeket minden ötödik ember szed.

Mely vitaminok valóban hasznosak – és melyeket lehet megspórolni.

Melyik vitaminokról lehet lemondani

Kevés kivételtől eltekintve lemondhat a tablettás vitaminokról – feltéve, hogy orvosa vérkép alapján nem állapított meg hiányt. Íme az öt leggyakrabban fogyasztott, de egészséges emberek számára felesleges vitamin:

1. Multivitamin tabletták

Minden, amit tartalmaznak, egy kiegyensúlyozott étrenddel is biztosítható. Egy nagy amerikai tanulmány, amelyben 39 000 idős nő vett részt, már néhány évvel ezelőtt kimutatta, hogy a tablettákat szedő nők nagyobb halálozási kockázatnak voltak kitéve, mint azok, akik nem szedtek vitamintablettákat. 2018-ban egy meta-elemzés, amely számos, a vitamin-kiegészítéssel kapcsolatos tanulmányt vizsgált, kimutatta, hogy ezeknek nincs semmilyen pozitív hatása a szív- és érrendszeri betegségekre.

2. A-vitamin

Az A-, C- és E-vitaminok a legfontosabb antioxidánsok, más néven sejtvédő vitaminok. A vitaminok szabadgyökfogóként fontos szerepet töltenek be a szervezetben. A szabad gyökök ugyanis felelősek az öregedési folyamatokért és a betegségek kialakulásáért.

A gyümölcsök, zöldségek és a (jó minőségű) olajok azonban elegendő mennyiségben biztosítják ezeket a sejtvédő vitaminokat. Az étrend-kiegészítőkben, különösen magas adagokban, a vitaminok viszont rossz értékelést kapnak a szakértőktől: egy hosszú távú vizsgálat konkrétan megállapította, hogy a A-vitamint vagy annak előanyagát, a béta-karotint szedő dohányosoknál gyakrabban fordult elő tüdőrák. Emellett tudjuk, hogy már a zsírban oldódó A-vitamin napi enyhe túladagolása is károsíthatja a májat és a csontokat.

3. C-vitamin

A C-vitamin nem véd a betegségektől – még a náthától sem, ahogyan sokan hiszik. Az elmúlt évtizedekben több tanulmány is megpróbálta bizonyítani az immunrendszerre gyakorolt pozitív hatását. Ezzel szemben kimutatták, hogy a magas napi adagok vesekövekhez vezethetnek. Ezért nincs értelme kiegészítőket szedni, ha nincs bizonyított hiány.

4. E-vitamin

Az E-vitamin esetében soha nem sikerült bizonyítani a korábban feltételezett rákellenes hatást. Sőt, egy 36 000 férfi résztvevővel végzett tanulmány kimutatta, hogy az E-vitamin kapszulák szedése növeli a prosztatarák kockázatát. Tartósan magas adagok esetén emésztési zavarok, izomerő csökkenés vagy véralvadási zavarok léphetnek fel. Ezért az E-vitamin kapszulák szedése sem ajánlott.

5. B3-vitamin

Hosszú ideig a niacin (nikotinsav) arról volt híres, hogy védő hatással van a szívre és az agyra. Egy 25 000 szívbeteggel végzett nagy léptékű tanulmány azonban itt is kimutatta, hogy a folyamatos szedés nem vezetett kevesebb szívrohamhoz vagy stroke-hoz. A placebo-csoporttal összehasonlítva azonban a B3-fogyasztók gyakrabban szenvedtek májproblémáktól és belső vérzésekből.

A legjobb esetben a felesleges vitaminok szedése „drága vizeletet” eredményez, magyarázza Wiebke Franz táplálkozási szakértő a hesseni fogyasztói központból. A legrosszabb esetben pedig károsítja az egészséget. A hatóságok nem ellenőrzik a táplálékkiegészítők – például a vitaminpreparátumok – biztonságát és minőségét, mint a gyógyszerekét, mielőtt azok piacra kerülnek. Így ezekben a tablettákban és porokban gyakran előfordulnak szennyeződések.

Mely vitaminok lehetnek hasznosak

Étrend-kiegészítőként viszont a következő három mikrotápanyag ajánlott:

1. D-vitamin

A „napvitamin” fontos a csontok egészségének megőrzéséhez, mert elősegíti a kalcium tárolását. Azonban alig található meg az élelmiszerekben.

A szervezet a bőrben képes előállítani a D-vitamint, ha az elegendő napfényt kap. Ehhez elegendő napi tíz perc a szabadban, még akkor is, ha az ég felhős. Könnyű nyári ruházatban ez nem jelent problémát, de hideg téli napokon a D-vitamin-ellátás szűkössé válik. Ráadásul sok orvos magas napi adagot tart célszerűnek.

2. Folsav

A folsav az egyetlen vitamin, amelynek ellátása Németországban a táplálkozás révén inkább elégtelen. „Baba-vitaminként” különösen fontos a terhes nők és a teherbe esni kívánó nők számára. A folsav a B-vitaminok közé tartozik, és elengedhetetlen a vérképzéshez, a sejtosztódáshoz és általában minden növekedési folyamathoz.

A folsavhiány drámai következményekkel járhat a magzatra nézve: elsősorban a gerinc és a gerincvelő rendellenességei, az úgynevezett neurális cső defektus.

A folsav jelentős mennyiségben található a csírában, a zöld zöldségekben és a hüvelyesekben, de ez ritkán fedezi az átlagos napi szükségletet, és még kevésbé a terhesség alatt jelentősen megnövekedett szükségletet. Tehát: tabletták megengedettek, sőt szükségesek.

3. B12-vitamin

Nem minden embernek van szüksége erre a vitaminra étrend-kiegészítőként. A növekvő vegán közösség számára azonban a B12-tabletták elengedhetetlenek, mert ez az egyetlen vitamin, amelyet a teljesen állati eredetű ételeket nem tartalmazó étrend nem tud növényi élelmiszerekkel pótolni. A sejtosztódás, a vérképzés és az idegrendszer működésének fontos építőelemeként a B12 elengedhetetlen a napi vitaminellátásban.