Hat egyszerű gyakorlat, amely gyorsan felmelegíti a lábát

Csökken a hőmérséklet, és máris fázik a lába? Ennek oka legtöbbször a rossz vérkeringés. Vannak egyszerű gyakorlatok, amelyek még a leghidegebb lábakat is felmelegítik.

A hideg lábak különböző betegségek tünetei lehetnek. A cukorbetegség, a magas vérnyomás vagy az érelmeszesedés hideg lábakat okozhat. A dohányzás is oka lehet a hideg lábaknak. Néhány ember a hideg lábakat akár stresszel vagy lelki terhekkel is összefüggésbe hozhatja.

A legtöbb esetben azonban az okok nem olyan súlyosak: gyakran a gyenge vérkeringés az oka a hideg lábaknak. Az alternáló fürdők, a vastag zoknik és a sport mellett van egy egyszerű módszer is a lábak felmelegítésére - írja a focus.de.

Mit tehet a jéghideg lábak ellen

IA lábgyakorlatok nemcsak mozgékonnyá teszik a lábakat, hanem hosszú távon melegen is tartják őket. Ezenkívül a rendszeres lábgyakorlatok megelőzik a duzzanatot és más lábproblémákat. A lábgyakorlatok mellett rendszeresen mezítláb is járjon, hogy edzze a lábait.

6 gyakorlat melegíti fel a lábait

Egylábas állás: Álljon egy lábra, és próbálja meg minél tovább megtartani ezt a pozíciót. Ha már gyakorlott, akkor növelje a nehézséget úgy, hogy becsukja a szemét, vagy ingatag talajra áll. Váltson lábat, és ismételje meg a másik oldalon. Sarkemelés: Emelje fel a sarkát, és próbáljon meg minél magasabbra állni a lábujjhegyére. Tartsa ezt a pozíciót minél tovább, anélkül, hogy elveszítené az egyensúlyát. A gyakorlat nehezebbé válik, ha egy lábon vagy instabil felületen végzi. Lábujjak behajlítása: Ez a gyakorlat az egész lábizmokat erősíti. Ehhez hajlítsa be a lábujjait a földön vagy a levegőben, majd engedje el őket. Ismételje meg ezt a gyakorlatot többször mindkét lábbal. Lábujjak szétterítése: Terítse szét a lábujjait, majd engedje el őket. Ha ez a gyakorlat túl nehéz, akkor a lábujjait a keze segítségével is szétterítheti, mintha egy legyezőt tartana. Séta a láb külső és belső szélén: Álljon a láb külső vagy belső szélére, és tegyen néhány lépést előre és hátra. Próbálja meg egyenletesen elosztani a súlyát a lábán. Kreatív lábgyakorlatok kis segítőkkel: Itt kreativitására van szükség. Fogjon egy labdát, törülközőt vagy hasonló tárgyat, és próbáljon ráállni vagy a lábujjhegyére állni. Tipp: A lábgyakorlatok után egy teniszlabdával remek lábmasszázst is végezhet.

Mi segít még a hideg lábak ellen?