Aki egyszer koronavírussal fertőzött volt, feltétlenül keresse fel a szemészt

A koronavírus hosszú távú károsodást okozhat a szemekben? Egy tanulmány erre utal. A koronavírusok behatolhatnak a szemünkbe és károsíthatják a látóideget. Még akkor is, ha először a száj és az orr útján jutottak be a szervezetbe.

Pawan Kumar Singh, a szemészet adjunktusa vezette a tanulmányt. Javasolja, hogy minden olyan személy, aki valaha koronavírus-fertőzésben szenvedett, vizsgáltassa meg a szemét. Akár azok is, akiknél a fertőzés teljesen tünetmentes volt. A következmények még hónapokkal vagy évekkel a koronavírus-fertőzés után is jelentkezhetnek - írja a focus.de.

Egerekkel végzett teszt mutatja, hogyan hatol be a koronavírus a szembe

De mit is fedezett fel pontosan ő és csapata a Missouri Egyetem Orvostudományi Karán? Először olyan genetikailag módosított egereket hoztak létre, amelyek sejtjei már születésükkor rendelkeztek bizonyos kötőhelyekkel, amelyekhez a koronavírusok kötődnek.

Ezután az állatok az orrukon keresztül belélegezték a koronavírusokat. Alig néhány órával később a kutatók megfigyelték, hogy a vírusok az egerek retináján is kimutathatók voltak.

Meglepő, hogy a vírusok nyilvánvalóan sikeresen áttörték a védő vér-retina gátat. Ez a gát a szemet védi a fertőzések ellen, megakadályozva, hogy a mikrobiális kórokozók eljussanak a retinához.

A kísérletek azt mutatják, hogy a Sars-CoV-2 más vírusokkal ellentétben nyilvánvalóan képes áttörni ezt a gátat. Ennek következménye lehet gyulladásos reakció a szemben, amely a legrosszabb esetben látásvesztéshez vezethet.

„Mindenkinek azt javasoljuk, hogy keressen fel egy szemész szakorvost”

Korábban a kutatók azt feltételezték, hogy a koronavírus-fertőzés elsősorban akkor okozhat szemkárosodást, ha a vírus különösen magas vírusterhelés miatt közvetlenül a szem felszínére kerül.

Érdekes, hogy a koronavírusok nyilvánvalóan más módon is bejuthatnak a szembe – még akkor is, ha eredetileg csak a szájon vagy az orron keresztül jutottak be a szervezetbe.

„Azoknak, akiknél Covid-19-et diagnosztizáltak, azt javasoljuk, hogy kérjék meg szemészüket, hogy vizsgálja meg a retinában bekövetkezett kóros elváltozások jeleit” – tanácsolja Singh, a tanulmány vezetője. „Még azok is, akiknek nem voltak tüneteik, idővel a Covid-19-hez kapcsolódó szövődmények miatt szemkárosodást szenvedhetnek.”