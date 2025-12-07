A „sörhas” rosszabb, mint a túlsúly

Új kutatás szerint a sörhas hosszú távon észrevétlenül megváltoztathatja a szívet – amíg már késő nem lesz, és szívelégtelenséggel fenyeget.

Az egészségügyi vizsgálat szinte mindig ugyanúgy zajlik: vérnyomás, pulzus, laboreredmények – és aztán az elkerülhetetlen kérdés a testsúlyról. Sok orvos ebből számítja ki a testtömeg-indexet (BMI). De egy döntő mérőszámot gyakran figyelmen kívül hagynak. Pedig ez sokkal pontosabban mutathatná, hogy valójában mekkora a csendes szívkárosodás kockázata: a derék és a csípő aránya.

Egy hamburgi orvoscsoport most egy szakmai konferencián új adatokat mutatott be. Ezek azt mutatják, hogy ez az érték milyen drámai hatással bír: a klasszikus „sörhas” – az abdominális zsír – a szívre nagyobb és veszélyesebb hatással van, mint az általános túlsúly. Az átalakulási folyamatok lassan, kezdetben tünetmentesen indulnak.

A szív megváltozik – jóval a szívelégtelenség előtt

A tanulmányt Jennifer Erley és csapata végezte a Hamburg-Eppendorf Egyetemi Klinika keretében. MRI-felvételek segítségével több mint 2000, 46 és 78 év közötti személy szívét vizsgálták. Egyikük sem szenvedett ismert szív- és érrendszeri betegségben.

Két további értéket is megmérték:

Testtömeg-index (BMI) – a teljes testsúly és a testmagasság arányát méri

Derék-csípő arány (Waist-Hip-Ratio, WHR) – azt mutatja, mennyi zsír halmozódik fel a hasüregben

Míg a túl magas BMI gyakrabban járt együtt a szívkamrák megnagyobbodásával, a megnövekedett derék-csípő arány még kedvezőtlenebb változást mutatott: a szívizom megvastagodott, de a szerv teljes mérete nem nőtt.

„Valójában ezáltal a belső kamrák kisebbé válnak, így a szív kevesebb vért tud befogadni és pumpálni” – számol be Erley. A kardiológusok ezt koncentrikus hipertrófiának nevezik. Ennek súlyos következményei vannak, ahogy a kutató elmondja:

„Ez a mintázat rontja a szív megfelelő pihenési képességét, ami végül szívelégtelenséghez vezethet.”

A férfiaknál a szív terhelése különösen erős

Egy dolog különösen meglepte a kutatókat: a férfiaknál a szerkezeti változás erőteljesebb volt és korábban mutatható ki. Ez különösen a jobb kamrában volt nyilvánvaló, amely a tüdőbe áramló vérért felelős.

Az orvosi csapat feltételezi, hogy ennek oka az, hogy a hasi zsír megnehezíti a légzést és növeli a tüdőben a nyomást. Ezáltal a szív már korán nagyobb terhelésnek van kitéve. Ezenkívül a kutatók a férfiaknál finom szöveti változásokat találtak a szívizomban, amelyek csak nagy felbontású MRI-felvételeken láthatók – ez a korai szívterhelés jele, még mielőtt a tünetek egyáltalán megjelennek.

„A nemek közötti különbségek arra utalnak, hogy a férfiak különösen érzékenyek a túlsúly szívre gyakorolt hatására – ez egy olyan eredmény, amelyet korábbi tanulmányok alig írtak le” – magyarázza Erley.

Egy lehetséges magyarázat az lehet, hogy a férfiak gyorsabban híznak meg a hasukon. Másrészt a nőknek az ösztrogén hormon bizonyos védelmet nyújt a szívüknek. Hogy pontosan mi okozza a különbségeket, azt még nem tudják.

Derék-csípő arány – egyszerűen otthon meghatározható

A Világ Egészségügyi Szervezet (WHO) szerint a derék-csípő arány utalást ad a hasi zsír mennyiségére, és így a szív- és érrendszeri betegségek kockázatára is. Ezt nagyon egyszerűen meg lehet határozni. Ehhez csak egy mérőszalagra van szükség:

Mérje meg a derék legkeskenyebb pontját Mérje meg a csípő legszélesebb pontját Ossza el a derék értékét a csípő értékével = derék-csípő arány

A következő határértékek érvényesek: