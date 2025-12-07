Egészség
A „sörhas” rosszabb, mint a túlsúly
Sokan nyugodtan viselik a néhány kiló plusz súlyt a hasukon
Az egészségügyi vizsgálat szinte mindig ugyanúgy zajlik: vérnyomás, pulzus, laboreredmények – és aztán az elkerülhetetlen kérdés a testsúlyról. Sok orvos ebből számítja ki a testtömeg-indexet (BMI). De egy döntő mérőszámot gyakran figyelmen kívül hagynak. Pedig ez sokkal pontosabban mutathatná, hogy valójában mekkora a csendes szívkárosodás kockázata: a derék és a csípő aránya.
Egy hamburgi orvoscsoport most egy szakmai konferencián új adatokat mutatott be. Ezek azt mutatják, hogy ez az érték milyen drámai hatással bír: a klasszikus „sörhas” – az abdominális zsír – a szívre nagyobb és veszélyesebb hatással van, mint az általános túlsúly. Az átalakulási folyamatok lassan, kezdetben tünetmentesen indulnak.
A szív megváltozik – jóval a szívelégtelenség előtt
A tanulmányt Jennifer Erley és csapata végezte a Hamburg-Eppendorf Egyetemi Klinika keretében. MRI-felvételek segítségével több mint 2000, 46 és 78 év közötti személy szívét vizsgálták. Egyikük sem szenvedett ismert szív- és érrendszeri betegségben.
Két további értéket is megmérték:
- Testtömeg-index (BMI) – a teljes testsúly és a testmagasság arányát méri
- Derék-csípő arány (Waist-Hip-Ratio, WHR) – azt mutatja, mennyi zsír halmozódik fel a hasüregben
Míg a túl magas BMI gyakrabban járt együtt a szívkamrák megnagyobbodásával, a megnövekedett derék-csípő arány még kedvezőtlenebb változást mutatott: a szívizom megvastagodott, de a szerv teljes mérete nem nőtt.
„Valójában ezáltal a belső kamrák kisebbé válnak, így a szív kevesebb vért tud befogadni és pumpálni” – számol be Erley. A kardiológusok ezt koncentrikus hipertrófiának nevezik. Ennek súlyos következményei vannak, ahogy a kutató elmondja:
„Ez a mintázat rontja a szív megfelelő pihenési képességét, ami végül szívelégtelenséghez vezethet.”
A férfiaknál a szív terhelése különösen erős
Egy dolog különösen meglepte a kutatókat: a férfiaknál a szerkezeti változás erőteljesebb volt és korábban mutatható ki. Ez különösen a jobb kamrában volt nyilvánvaló, amely a tüdőbe áramló vérért felelős.
Az orvosi csapat feltételezi, hogy ennek oka az, hogy a hasi zsír megnehezíti a légzést és növeli a tüdőben a nyomást. Ezáltal a szív már korán nagyobb terhelésnek van kitéve. Ezenkívül a kutatók a férfiaknál finom szöveti változásokat találtak a szívizomban, amelyek csak nagy felbontású MRI-felvételeken láthatók – ez a korai szívterhelés jele, még mielőtt a tünetek egyáltalán megjelennek.
„A nemek közötti különbségek arra utalnak, hogy a férfiak különösen érzékenyek a túlsúly szívre gyakorolt hatására – ez egy olyan eredmény, amelyet korábbi tanulmányok alig írtak le” – magyarázza Erley.
Egy lehetséges magyarázat az lehet, hogy a férfiak gyorsabban híznak meg a hasukon. Másrészt a nőknek az ösztrogén hormon bizonyos védelmet nyújt a szívüknek. Hogy pontosan mi okozza a különbségeket, azt még nem tudják.
Derék-csípő arány – egyszerűen otthon meghatározható
A Világ Egészségügyi Szervezet (WHO) szerint a derék-csípő arány utalást ad a hasi zsír mennyiségére, és így a szív- és érrendszeri betegségek kockázatára is. Ezt nagyon egyszerűen meg lehet határozni. Ehhez csak egy mérőszalagra van szükség:
- Mérje meg a derék legkeskenyebb pontját
- Mérje meg a csípő legszélesebb pontját
- Ossza el a derék értékét a csípő értékével = derék-csípő arány
A következő határértékek érvényesek:
- Férfiak: 0,90 feletti értékek emelkedettnek számítanak
- Nők: 0,85 feletti értékek emelkedettnek számítanak