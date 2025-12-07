2025. december 7., vasárnap

Előd

Vita a demográfiáról
Egészség

A síelésnek jótékony hatása van a pszichére

A rendszeresség kulcsfontosságú tényező

 2025. december 7. vasárnap. 4:01
Frissítve: 2025. december 7. 5:36
A pszichológus szerint a síelés nemcsak erősíti az immunrendszert hanem csökkenti a depresszió kockázatát is.

Képünk illusztráció
Fotó: NorthFoto

Szerinte a síelés segít megszabadulni a stressztől és az idegi feszültségtől.

„Azoknál az embereknél, akik rendszeresen síelnek, jelentős javulás figyelhető meg az érzelmi állapotban – gyakrabban éreznek örömöt, élvezetet és belső jólétet. Még egy egyszeri, rövid síelés is észrevehető javulást eredményez az egészségi állapotban azokhoz képest, akik ebben az időben csak passzív információkat kaptak – például előadást hallgattak a téli sportokról” – mondta a szakértő, írja a Championat.com.

A rendszeresség kulcsfontosságú tényező: akár két-három edzés hetente is elegendő a fizikai és mentális egészség megőrzéséhez.

