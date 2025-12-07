A övsömör elleni oltás megelőzheti a demenciát

Egy új tanulmány szerint a vakcina megelőzheti a demenciát, és lassíthatja a betegség lefolyását azoknál, akik már megbetegedtek.

Az övsömör (herpesz zoster) vírus ellen már oltással is lehet védekezni

Világszerte több mint 55 millió ember szenved Alzheimer-kórban vagy más formájú demenciában, és ez a szám egyre növekszik. A neurodegeneratív betegség tüneteit az agyban lerakódó fehérjeplakkok okozzák. A kutatók évtizedek óta keresik azokat a terápiákat, amelyekkel ezek a plakkok feloldhatók vagy megakadályozható a kialakulásuk, például antitest-gyógyszerek segítségével. Ezzel párhuzamosan azonban a jövőbeli kezelési lehetőségek kiindulópontjaként a agyzsugorodás lehetséges kiváltó okait is kutatják, köztük bizonyos vírusfertőzéseket.

Demencia: a herpeszvírus a gyanúsított

Az egyik ilyen vírus a varicella-zoster. Ez a herpeszvírus gyermekkorban bárányhimlőt okoz, majd egész életen át az idegsejtekben marad. Ha a vírus idős korban vagy legyengült immunrendszer esetén reaktiválódik, fájdalmas bőrkiütés, övsömör alakulhat ki. A gyengített varicella-zoster vírussal történő oltás megvédheti a veszélyeztetett embereket a övsömör kialakulásától.

2013 szeptemberétől számos ember kapott ilyen oltást Walesben, egy regionális egészségügyi kampány keretében. A vakcinahiány miatt a kampány előírta, hogy évente csak a 79 éves emberek kaphatnak övsömör elleni oltást. Az idősebbeket nem vették figyelembe, a fiatalabbaknak pedig meg kellett várniuk, amíg betöltik a 79. életévüket.

Stanford-tanulmány: az övsömör elleni oltás a demenciát is megelőzi

Ezt a szükségből született felállást Pascal Geldsetzer, a Stanford Egyetem demencia-kutatója és munkatársai használták ki. A vakcinázási kampány kezdete után hét éven át vizsgálták a résztvevők és a nem résztvevők egészségi állapotát. Összehasonlították, hogy a beoltottak és a beoltatlanok közül kiknél alakult ki demencia – függetlenül más lehetséges befolyásoló tényezőktől, mint például

az életkor,

a táplálkozás,

a fizikai fittség,

további oltások

vagy egészségmegelőző intézkedések.

A tanulmány eredményeit már 2025 tavaszán publikálták, és azokból kiderült, hogy a beoltottak az azt követő években nemcsak ritkábban betegedtek meg övsömörben, hanem 20 százalékkal ritkábban is demenciában, mint a beoltatlanok. Az Angliából, Ausztráliából, Új-Zélandról és Kanadából származó egészségügyi adatok, ahol hasonló oltási kampányok zajlottak, megerősítették a walesi eredményeket. Ez azt jelenti, hogy a övsömör elleni oltás mellékhatásként megelőzheti a demenciát. A tanulmányok megerősítették a korábbi eredményeket is, miszerint a herpeszvírusok, mint például a varicella-zoster, növelik a demencia kockázatát.

Új tanulmány: a övsömör elleni vakcina akár meg is fékezheti a demenciát

Most Geldsetzer és első szerző Min Xie, a Heidelbergi Egyetemi Klinika munkatársai egy követő tanulmányban azt vizsgálták, hogy a övsömör elleni vakcina már meglévő demencia esetén is segíthet-e. Ehhez a kutatók újra értékelték a walesi vakcinázási tanulmány egészségügyi adatait. Ezúttal azt hasonlították össze, hogy a vakcinázás megkezdését követő kilenc évben milyen gyakran jelentkeztek enyhe és súlyos demencia tünetek.

A nők jobban profitálnak az övsömör elleni oltásból

A csapat arra a következtetésre jutott, hogy az övsömör elleni vakcina valóban lassíthatja a betegség lefolyását, és mind a korai, mind a késői stádiumban fékezi ezt a neurodegeneratív betegséget. „Az eredmények arra utalnak, hogy a övsömör elleni vakcina nemcsak megelőző hatással bír és késlelteti a demencia kialakulását, hanem terápiás potenciállal is rendelkezik azok számára, akik már demenciában szenvednek” – mondja Geldsetzer.

Az adatokból az is kiderül, hogy a nők jobban profitálnak a övsömör elleni oltásból, mint a férfiak: náluk a demencia elleni védőhatás kifejezettebb volt. A csapat feltételezi, hogy ez az immunrendszerben vagy a demencia kialakulásában meglévő nemi különbségekre vezethető vissza. Például a nők az oltás után több antitestet termelnek, mint a férfiak. Ezáltal kevésbé valószínű a varicella-zoster vírus reaktiválódása. Xie csapata szerint ezáltal csökkenhet a vírus által kiváltott demencia kockázata is.

„Áttörést hozhat a kezelésben és a megelőzésben”

Hogy pontosan hogyan véd a övsömör elleni vakcina a demenciától, még nem tisztázott, és ezt további tanulmányokban kell megvizsgálni. Ezekben a vírus, az immunrendszer és a nem szerepét is meg kell vizsgálni. „Ezeknek a mechanizmusoknak a kutatása áttörést hozhat a kezelésben és a megelőzésben” – mondja Geldsetzer. Emellett azt is meg kell vizsgálni, hogy a különböző övsömör elleni vakcinák ugyanolyan hatással vannak-e a demenciára - írja a focus.de.