Népszerű fájdalomcsillapítók okozhatnak stroke-ot

Egy onkológus arról számolt be, hogy a népszerű fájdalomcsillapítók súlyosan károsíthatják a nők egészségét. A csatornáján arról számolt be , hogy sok nő szinte automatikusan használ fájdalomcsillapítókat – fejfájásra, a menstruáció első napjaiban, a megfázás első jeleire –, csak hogy kellemetlenség nélkül átvészelje a napot.

A szakember szerint a nem szteroid gyulladáscsökkentők (NSAID-ok) rendszeres szedése a súlyos szív- és érrendszeri szövődmények fokozott kockázatával jár. Az orvos a lehetséges szövődmények között a szívrohamot, a szívelégtelenséget és az agyi érkatasztrófát sorolta fel.

Azt is megjegyezte, hogy a fájdalom figyelmen kívül hagyása is helytelen. Az orvos hangsúlyozta, hogy nemcsak a kellemetlenséget kell tablettával enyhíteni, hanem annak okát is meg kell határozni.

Az onkológus a gyógyszerek legalacsonyabb hatásos dózisának kiválasztását javasolta. Ha valakinek hosszú távon kell szednie őket, azt csak orvosi felügyelet mellett szabad tennie. A szakember hangsúlyozta a gyomor védelmének fontosságát is a kezelés során.