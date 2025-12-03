Egészség
Népszerű fájdalomcsillapítók okozhatnak stroke-ot
A szakember hangsúlyozta a gyomor védelmének fontosságát is
A szakember szerint a nem szteroid gyulladáscsökkentők (NSAID-ok) rendszeres szedése a súlyos szív- és érrendszeri szövődmények fokozott kockázatával jár. Az orvos a lehetséges szövődmények között a szívrohamot, a szívelégtelenséget és az agyi érkatasztrófát sorolta fel.
Azt is megjegyezte, hogy a fájdalom figyelmen kívül hagyása is helytelen. Az orvos hangsúlyozta, hogy nemcsak a kellemetlenséget kell tablettával enyhíteni, hanem annak okát is meg kell határozni.
Az onkológus a gyógyszerek legalacsonyabb hatásos dózisának kiválasztását javasolta. Ha valakinek hosszú távon kell szednie őket, azt csak orvosi felügyelet mellett szabad tennie. A szakember hangsúlyozta a gyomor védelmének fontosságát is a kezelés során.