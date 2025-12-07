Milyen életkortól veszítik el az emberek a regenerálódási képességüket?

A kanadai Dalhousie Egyetem tudósai megállapították, hogy az emberi szervezet egy bizonyos kortól elveszíti a súlyos betegségek és sérülések utáni regenerálódási képességét.

A kutatók közel 13 000, átlagosan 67 éves ember egészségi állapotát mérték. A szakértők egy speciális „törékenységi indexet” dolgoztak ki, amely segített nekik mérni a résztvevők hiányosságainak számát.

Ezt mutatóként felhasználva, és egy új matematikai modellt felállítva az emberi öregedésről, az orvosok nyomon követték a változásokat két kulcsfontosságú egészségügyi területen: a betegségek és sérülések, valamint a felépüléshez szükséges idő - írja a New York Post.

Ha az index emelkedett, az azt jelentette, hogy a résztvevő több egészségügyi problémával küzdött, és nem tudott megfelelően felépülni.

A csapat megállapította, hogy a fordulópont 73-76 év között van.

„Arra a következtetésre jutottunk, hogy a szervezet ellenálló képessége és rugalmassága csak 75 éves korig enyhíti a környezeti stresszorok hatását, utána pedig az egészségügyi problémák egyre halmozódnak, ami végül halálhoz vezet” – írták a kutatók a kísérletről szóló jelentésükben.

A tudósok azt is kiderítették, hogy 50 év után megkezdődik a szövetek aktív öregedése az emberi szervezetben.