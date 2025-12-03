Megnevezték a gyermekeknél leggyakrabban előforduló tikek okait

A tikek leggyakrabban ok nélkül jelentkeznek a gyermekeknél, és maguktól elmúlnak, azonban néha stressz, is kiválthatja őket.

A tikek önkéntelen, gyors, sztereotip, ismétlődő izomcsoport-összehúzódások, amelyek külsőleg normális, önkéntes mozgásokra emlékeztetnek. Ez lehet pislogás, szemhunyás, fejrángatás, vállrángatás, de léteznek vokális tikek is. Az egyszerűek közé tartozik a köhögés, az orrszívás, a horkolás, a fütyülés vagy a horkantás, a bonyolultabbak pedig a saját vagy mások szavainak ismétlése, mondatok kiabálása – írja a gazeta.ru.

„A tikek azonban inkább a gyermekek, mint a felnőttek problémája. Általában 12 éves kor előtt jelentkeznek (főleg 4–6 éves korban) és figyelemzavarokkal, túlzott motoros aktivitással (hiperaktivitás és figyelemhiány szindróma) és érzelmi zavarokkal járnak együtt. Általában idiopátiás jellegűek (önmaguktól jelentkeznek, az ok nem teljesen tisztázott) és a legtöbb esetben az életkor előrehaladtával eltűnnek” – mondta az orvos.

Az orvosok gyakran nem ismerik a tikek kialakulásának okait.

„Tudjuk azonban, hogy a legtöbb esetben nem kapcsolódnak súlyos agyi rendellenességekhez, hanem pszichológiai tényezők vagy fiziológiai állapotok provokálhatják őket. Például a szülők válása, családi viták, az iskolai tanulmányok megkezdése, túlterheltség és egyebek. Ezenkívül a gyerekek manapság a technológia világában élnek, és a kütyük miatt különböző problémák merülhetnek fel. Például, ha valami nem sikerül neki a játékban, ideges lehet” – jegyezte meg az orvos.

A helyes életmód kialakítása, a pszichológussal való együttműködés, a családban kedvező légkör megteremtése, a helyes táplálkozás és a rendszeres fizikai aktivitás azt eredményezik, hogy ezek a tikek teljesen eltűnnek. Ha a tikek egy éven belül nem múlnak el, az orvosok ezt Tourette-szindrómának nevezik, de ez egy ritkább állapot.