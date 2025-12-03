Ezek lehetnek a szájszárazság veszélyes okai

Az orvostudományban ezt az állapotot xerostómiának nevezik. Ez az a helyzet, amikor a szájban található mirigyek nem termelnek elegendő mennyiségű nyálat ahhoz, hogy a szájüregben egészséges flóra maradjon fenn.

A legtöbb embernél ez a tünet átmeneti, dehidratáció, stressz vagy megfázás miatt alakul ki. De egyeseknél hosszú ideig fennmarad. Ha súlyos formáról van szó, akkor ez kimerítő lehet az ember számára, mert a szájszárazság befolyásolhatja a beszédet, a nyelést, és növeli a szájüregi fertőzések kockázatát.

A szájszárazság számos gyógyszer szedésének következménye lehet. Ilyenek lehetnek az antidepresszánsok, antihisztaminok, izomlazítók, vizeletinkontinencia elleni szerek és a magas vérnyomás elleni tabletták. Ha a betegek gyanítják, hogy szájszárazságuk a gyógyszerek szedésének következménye, orvoshoz kell fordulniuk és konzultálniuk kell a gyógyszer cseréjéről - Aif.ru.

A nyálmirigyek működését befolyásolhatja speciális kezelés is, például kemo- és sugárterápia.

Ha olyan betegségekről beszélünk, amelyek szájszárazságot okozhatnak, akkor ez a Sjögren-szindróma, amikor az immunrendszer megtámadja a nyál- és könnymirigyeket, ami miatt lelassul a nyál és a könny termelése. Szájszárazságot okozhat a cukorbetegség is. A helyzet javítására nyálpótlókat, gyógyszereket és étrend-változtatást javasolnak.

Az okok között említenek még a Parkinson-kórt is. A betegség kezelésére szolgáló gyógyszerek hasonló hatást váltanak ki.

A betegeknek azt is javasolják, hogy rágógumit használjanak, amely serkenti a nyáltermelést.