Ez a világ legértékesebb zöldségének elismert növény

A kutatók 17 élelmiszert értékeltek, és ezt a legértékesebb zöldségnek nyilvánították. Gazdag tápanyagokban, és minden szükséges ásványi anyaggal, vitaminnal és rosttal ellátja a szervezetet.

Egy gyümölcsökkel és zöldségekkel kapcsolatos tanulmány összeállította a leginkább tápláló termékek listáját. A tanulmány 17 kulcsfontosságú tápanyagot értékelte, és az eredmények meglepőek voltak. A szakértők 100/100 pontszámot adtak ennek a terméknek. Nézzük meg, melyik zöldség végzett az első helyen.

Az egészség szempontjából fontos gyümölcsök és zöldségek széles körű védő hatást fejtenek ki. A szakértők véget vetettek a vitának arról, hogy mely termékek a legértékesebbek. A tanulmány olyan tápanyagokat értékelte, mint a kálium, a rost, a fehérje, a kalcium, a vas, a tiamin, a riboflavin, a niacin, a folsav, a cink és különböző vitaminok - írja a kasvutarinat.if.

A legjobb gyümölcsök és magvak

A tanulmány eredményei szerint a kelkáposzta 62,49 ponttal a 10. helyen végzett, majd a saláta 63,48 ponttal a 9. helyen, a petrezselyem 65,59 ponttal a 8. helyen, a leveles saláta 70,73 ponttal a 7. helyen, A cikória 73,36 ponttal a 6. helyen, a spenót 86,43 ponttal az 5. helyen, a cékla 87,08 ponttal a 4. helyen, a mangold 89,27 ponttal a 3. helyen és a kínai kel 91,99 ponttal a 2. helyen végzett.

A szakértők „ideálisnak” nevezik

Meglepő módon ez a növény végzett az első helyen. A tanulmány azonosította a legjobb zöldséget, amely 100 pontból 100 pontot kapott. A szakértők a vízitorma-t „kiváló”-nak értékelték. A Brassicaceae családhoz tartozik, amelybe a fehér káposzta, a brokkoli és a kelbimbó is tartozik. A K-vitaminban gazdag vízitorma csökkenti a krónikus betegségek kockázatát .

A tanulmányt kommentálva Jennifer Di Noia egyetemi docens elmondta, hogy az egészséges zöldségek és gyümölcsök csökkenthetik számos krónikus betegség, többek között a szív- és érrendszeri betegségek, a neurodegeneratív betegségek és bizonyos típusú rákok kialakulásának kockázatát.