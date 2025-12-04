Az UNICEF szerint a feldolgozott élelmiszerek különösen veszélyesek a gyerekekre

A gyermekek által világszerte egyre gyakrabban fogyasztott, úgynevezett magasan feldolgozott élelmiszerek káros következményeire hívta fel a figyelmet az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF) szerdán.

Nem csak fizikai, hanem mentális kárt is okozhatnak a cukros üdítők

A szervezet a The Lancet című orvosi szaklap kutatása alapján készített jelentésében kiemelte, hogy a következmények a testi problémák mellett a mentális egészséget is érintik. Az összeállítók külön kitértek az édesített italokra, amelyekkel a gyerekek, köztük a legnagyobb szegénységben élők is már egészen kicsi korukban találkoznak.

Tizenegy országot vizsgáltak meg, és ott az ilyen italok fogyasztási aránya az öt éven aluli gyermekek körében 10 és 35 százalék közé esett. Kiemelték, hogy a fogyasztás az életkor emelkedésével tovább nő, példaként pedig felhozták, hogy a válaszoló fiatalkorúak 60 százaléka fogyasztott legalább egy édesített terméket a felmérés készítése előtt egy nappal.

Figyelmeztettek arra is, hogy sok iparosodott országban a lakosság napi kalóriaadagjának több mint felét az ultrafeldolgozott élelmiszerek adják. Az összeállítók úgy fogalmaztak: bár az ilyen jellegű élelmiszerek révén a gyártók a lehető legnagyobb nyereségre tehetnek szert, azok semmiképpen sem valók gyermekeknek.

A nagyrészt só, cukor és egészségtelen zsírok, illetve ipari keményítők és adalékanyagok keverékéből álló ultrafeldolgozott élelmiszerek nagy mértékben elősegítik az elhízást, mert egyrészt bővelkednek kalóriákban, másrészt az emberek sokat fogyasztanak belőlük.

Ez utóbbi ellenére, mivel kevés vitamint és ásványi anyagot tartalmaznak, könnyen vezetnek "minőségi éhezéshez". Egyéb tanulmányokban már korábban rámutattak az ultrafeldolgozott élelmiszerek és a növekedési rendellenességek, a depresszió, a hiperaktivitás, továbbá a romló iskolai teljesítmény közötti összefüggésekre is.