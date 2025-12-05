Egészség
Mikor árthat a paradicsomlé a szervezetnek?
Ez az egyik legnépszerűbb ital a világon
A paradicsomlé a kálium és a likopin tartalmának köszönhetően támogatja a szív- és érrendszert, a C-vitamin tartalmának köszönhetően erősíti az immunrendszert, javítja a bőr és a haj állapotát. Ugyanakkor 100 ml-ben mindössze 17–22 kcal található, ami kiváló választássá teszi diétás étrendhez - írja a Championat.com.
A táplálkozási szakértő azonban megjegyzi, hogy a paradicsomlének több esetben is vannak káros hatásai.
— Gyomorproblémák esetén. A ital magas savtartalma súlyosbíthatja a gyomorhurut, fekély vagy reflux tüneteit, gyomorégést, fájdalmat és kellemetlen érzést okozva.
— Sok bolti gyümölcslé túl sok sót tartalmaz, ami veszélyes a magas vérnyomással és ödéma hajlammal küzdő emberek számára.
— Túlzott fogyasztás esetén. Még egészséges embereknél is nagy mennyiségű gyümölcslé fogyasztása puffadást, hányingert vagy hasmenést okozhat a magas koncentrációjú szerves savak miatt.
— Paradicsomfélékre való allergia esetén. Ebben az esetben bőrreakciók, viszketés és ödéma léphet fel.
— Vese- és szívbetegségek esetén. A paradicsomlében található túlzott káliummennyiség hiperkalémiához és szívritmuszavarokhoz vezethet.
„A paradicsomlé túlzott fogyasztása esetén még egészséges embereknél is kialakulhatnak funkcionális zavarok a gyomor-bél traktusban” – figyelmeztet a szakember.