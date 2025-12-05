Mikor árthat a paradicsomlé a szervezetnek?

Bizonyos körülmények között ez a látszólag ártalmatlan ital több kárt okozhat, mint hasznot.

A paradicsomlé a kálium és a likopin tartalmának köszönhetően támogatja a szív- és érrendszert, a C-vitamin tartalmának köszönhetően erősíti az immunrendszert, javítja a bőr és a haj állapotát. Ugyanakkor 100 ml-ben mindössze 17–22 kcal található, ami kiváló választássá teszi diétás étrendhez - írja a Championat.com.

A táplálkozási szakértő azonban megjegyzi, hogy a paradicsomlének több esetben is vannak káros hatásai.

— Gyomorproblémák esetén. A ital magas savtartalma súlyosbíthatja a gyomorhurut, fekély vagy reflux tüneteit, gyomorégést, fájdalmat és kellemetlen érzést okozva.

— Sok bolti gyümölcslé túl sok sót tartalmaz, ami veszélyes a magas vérnyomással és ödéma hajlammal küzdő emberek számára.

— Túlzott fogyasztás esetén. Még egészséges embereknél is nagy mennyiségű gyümölcslé fogyasztása puffadást, hányingert vagy hasmenést okozhat a magas koncentrációjú szerves savak miatt.

— Paradicsomfélékre való allergia esetén. Ebben az esetben bőrreakciók, viszketés és ödéma léphet fel.

— Vese- és szívbetegségek esetén. A paradicsomlében található túlzott káliummennyiség hiperkalémiához és szívritmuszavarokhoz vezethet.

„A paradicsomlé túlzott fogyasztása esetén még egészséges embereknél is kialakulhatnak funkcionális zavarok a gyomor-bél traktusban” – figyelmeztet a szakember.