Miért terjed a szifilisz világszerte?

Miután egy ideig úgy tűnt, hogy visszaszorulóban van, most riasztó ütemben terjed újra.

A szifilisz sok néven ismert, mióta az 1490-es években először feljegyezték, és ezek többsége nem túl hízelgő – „a francia betegség”, „a nápolyi betegség”, „a lengyel betegség”.

Az egyik név azonban megragadt: „a nagy utánzó”. A szifilisz mestere más fertőzések utánzásának, és a korai tünetek könnyen elkerülhetik a figyelmet. Kezelés nélkül a következmények súlyosak lehetnek.

2024 januárjában a Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (CDC) jelentette, hogy a szifilisz eseteinek száma több mint egy évtizede nem látott magasságba emelkedett: 2022-ben több mint 203 500 szifilisz esetet jelentettek az Egyesült Államokban, ami közel kétszerese a 2018-as számnak. Az esetek száma 2021 és 2022 között 17%-kal nőtt, 2020 és 2021 között pedig 32%-kal emelkedett, elérve a 70 év legmagasabb bejelentett előfordulási számát. A járvány nem mutat lassulási jeleket, figyelmeztetett a Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (CDC). A központ néhány „riasztó” új tendenciára mutatott rá, amelyek a betegség hirtelen megugrását okozzák - írja a BBCEarth.

A veleszületett szifilisz – amikor az anya terhesség alatt átadja a fertőzést gyermekének, gyakran miután partnerétől kapta el – különösen meredeken emelkedett, 2022-ben 3755 esetet regisztráltak az Egyesült Államokban, ami 30%-os növekedést jelent 2021-hez képest, és több mint kétszerese a 2018-as esetek számának. A betegség halvaszületést, csecsemőhalált és egész életen át tartó egészségügyi problémákat okozhat.

Ez sok egészségügyi szakértőt megdöbbentett.

„Tizenöt vagy húsz évvel ezelőtt azt hittük, hogy a szifilisz felszámolásának küszöbén állunk” – mondja Leandro Mena, a CDC nemi úton terjedő betegségek megelőzésével foglalkozó részlegének igazgatója. „Kétségtelen, hogy a szifilisz előfordulási gyakorisága növekszik, olyan mértékben, amilyet az elmúlt 20 évben nem láttunk.”

És ez nem csak az Egyesült Államokban történik. A Világ Egészségügyi Szervezet adatai szerint 2020-ban világszerte 7,1 millió új szifilisz-eset volt. 2022-ben az Egyesült Királyságban a szifilisz-esetek száma elérte a legmagasabb szintet 1948 óta.

Az esetek számának növekedése olyan jelenség, amelyhez a szexuális egészségügyi szakemberek, akik az első vonalon dolgoznak, már hozzászoktak.

„Amikor 2005-ben elkezdtem szexuális egészségügyi ápolónőként dolgozni, még a belvárosi klinikákon is ritkán fordult elő primer szifilisz” – mondja Jodie Crossman, az STI Foundation brit alapítvány társelnöke, ahol a szifilisz előfordulási aránya 8,4%-kal emelkedett 2020 és 2021 között. „Ma már a legtöbb városi klinikán naponta legalább két-három beteg keresi fel a kezelést.”

A fertőzést a Treponema pallidum nevű baktérium okozza, és a tünetek négy szakaszra oszthatók. A legkorábbi szakaszban fájdalommentes seb jelenik meg a fertőzés helyén, vagy bőrkiütés. Az intramuszkuláris penicillin-adagot tartják a leghatékonyabb módszernek a fertőzés kezelésére. Kezelés nélkül azonban a szifilisz hosszú távú neurológiai és kardiovaszkuláris betegségekhez vezethet.

Az elmúlt évtizedekben a szifilisz legtöbb esete meleg, biszexuális és más, férfiakkal szexuális kapcsolatot létesítő férfiak körében fordult elő. A világ egyes részein azonban csökken a szifilisz eseteinek száma a férfiak körében. Például Kanadában csökkent a fertőző szifilisz előfordulása a férfiak körében. Ugyanakkor nemcsak Kanadában, hanem világszerte is emelkedett a nők körében, ami a veleszületett szifilisz előfordulásának növekedéséhez vezetett a világ számos részén. Az egész amerikai kontinensen 2021-ben 30 000 esetben fordult elő anyáról gyermekre történő szifilisz-átvitel, amit az egészségügyi hatóságok „elfogadhatatlanul magas” számnak tartanak.

A szifilisz terhesség alatti átvitele a magzatra súlyos következményekkel járhat, beleértve a vetélést, a halvaszületést, a koraszülést, az alacsony születési súlyt és a csecsemő születés utáni rövid időn belüli elhalálozását.

Az Egyesült Államokban a veleszületett szifilisz előfordulási aránya meredeken emelkedik. 2020-ban 3,5-szer magasabb volt, mint 2016-ban, és 2021-ben ismét emelkedett, ami 220 halvaszületéshez és csecsemőhalálesethez vezetett. Az országos adatok pedig úgy tűnik, hogy elrejtik az ország egyes részein tapasztalt rendkívül drámai emelkedést – Mississippi orvosai az elmúlt öt évben 900%-os emelkedést jelentettek a veleszületett szifilisz esetek számában.

Egy 2020-as, az ausztráliai szifiliszről szóló tanulmány szerint a számok közel 90%-kal emelkedtek a 2015-ben regisztrált arányokhoz képest. Körülbelül 4000 szifilisz-esetet azonosítottak az ausztráliai teljes népesség mindössze 3,8%-át kitevő őslakos és Torres-szoros-szigeteki közösségek körében. És bár egy országos tesztelési és kezelési terv lépett életbe a járvány stabilizálása érdekében, a szakértők szerint a járvány előtti szintre való visszatéréshez sokkal szélesebb körű közösségi tesztelésre van szükség. Ismét problémák merültek fel a várandós anyák szifilisz szűréséhez való hozzáférésével kapcsolatban az ország egyes részein.

A szexuális szokások változását japán kutatók tanulmányozzák, megvizsgálva a társkereső alkalmazások és a szifilisz esetei közötti kapcsolatot. Arra a következtetésre jutottak, hogy a társkereső alkalmazások használata „szignifikánsan összefügg a szifilisz előfordulásával”, összekapcsolva az alkalmazások használatát a védtelen alkalmi szex magasabb előfordulásával.

A legtöbb egészségügyi tisztviselő számára egyértelmű, hogyan kell kezelni a szifilist – már rendelkezünk a küzdelemhez szükséges gyógyszerekkel, mivel a penicillin továbbra is a legjobb kezelés, annak ellenére, hogy növekszik az antibiotikum-rezisztencia. Nagyobb szerepet kell játszania a több tesztelésnek, a betegséghez kapcsolódó megbélyegzés elleni küzdelemnek, valamint a biztonságosabb szexuális gyakorlatok ösztönzésére irányuló nagyobb társadalmi tudatosságnak.

„Társas lények vagyunk, ezért az STI-diagnózisnak nem kellene több szégyent jelentenie, mint egy megfázásnak” – mondja Crossman. „Megpróbáljuk megváltoztatni az STI-tesztelés fókuszát: a félelmetes és ítélkező szemlélet helyett azt szeretnénk, hogy a szexuális egészség része legyen – a biztonságos és élvezetes szexuális élet fontos eleme.”

A tudósok azonban eddig nem jutottak egy egységes elméletre arról, hogy miért terjed a szifilisz gyorsabban. Nincs erős bizonyíték arra, hogy a keringő törzsek virulensebbé váltak volna – mondja Mena. Az antibiotikum-rezisztencia sem elég elterjedt ahhoz, hogy magyarázatot adjon a megugrásokra – mondja Bogoch.