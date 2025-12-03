Miért rángathat a szemhéja?

A felnőtteknél előforduló tikek a legkülönbözőbb betegségeket jelezhetik, de a legtöbb esetben nem kell aggódni.

„A szem rángatózása például általában a túlterheltség, a stressz következménye. Ez egy kedvező prognózisú állapot, amely magától elmúlik. Külön említést érdemelnek az epilepsziás jellegű arc-hiperkinézisek, amelyek során ismétlődő, ritmikus és gyors szemhéjrángások figyelhetők meg. Ezek kezek rángatásával is társulhatnak” – jegyezte meg a szakember, stámol be a Gazeta.ru.

A szemhéjrángás blefarospazmusra is utalhat.

„Ez már nem egyszerű szemhéjrángás, hanem a szemhéj izmainak akaratlan összehúzódása, amely gyakori pislogás vagy akár a szem teljes bezáródása formájában jelentkezhet. A blefarospasmus a izomdisztónia helyi formája, amelynek enyhítésére gyakran segít a botulinumtoxin helyi beadása” – zárta a doktor.