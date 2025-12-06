Miért érdemes meghagyni a mandarinon azokat a furcsa szálakat?

A narancs és a mandarin sok C-vitamint tartalmaz. De sokan eltávolítják a héj és a gyümölcspép közötti fehér héjat.

A mandarin kisebb és édesebb a narancsnál

Bár kissé keserű ízű, a mandarinok és narancsok fehér héja valójában nagyon egészséges. A közbenső réteg ugyanis sok vitamint és úgynevezett flavonoidokat tartalmaz. Ezek a másodlagos növényi anyagok antioxidáns hatással bírnak és erősítik az immunrendszert .

A mandarinok és narancsok ilyen egészségesek

A flavonoidok megelőzhetik a szív- és érrendszeri betegségeket, egyesek antibakteriális vagy vírusellenes hatással bírnak.

A narancsok és mandarinok sok gyümölcscukrot tartalmaznak. A fehér szálak azonban emészthetetlen rostokból állnak, amelyek hosszabb ideig biztosítják a jóllakottságot. Tanulság: aki nem túl aprólékosan hámozza meg a mandarinokat vagy narancsokat, azzal jót tesz az egészségének - írja a focus.de.