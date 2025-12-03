Mely élelmiszerek segítik a „boldogság hormon” termelődését?

A kevesebb a napfény, alacsonyabb a D-vitamin szintézis, és ezzel együtt csökken a szerotonin termelődése is, amely az egyik legfontosabb „boldogság hormon”.

A boldogsághormont (szerotonint) növelő ételek, mint a diófélék, a magvak és a tejtermékek és az omega-3 zsírsavakban gazdag olajos halak is kitűnő választások lehetnek a téli ködös, hideg időkben

Ezért sokan fáradtságot, motivációcsökkenést és enyhe apátiát tapasztalnak magukon. A gasztroenterológus elmondta, hogy ebben az időszakban különösen fontos táplálkozással támogatni a szervezetet, amely közvetlenül befolyásolja az idegrendszer működését és természetes módon segít növelni a szerotonin és a dopamin szintjét, írja a Gazeta.ru.

„Itt kulcsszerepet játszik a triptofán aminosav – a szervezet ebből szintetizálja a szerotonint. A triptofán azonban önmagában nem hat: „segítők” kellenek hozzá – B-vitaminok, magnézium, cink és összetett szénhidrátok, amelyek elősegítik az aminosav agyba jutását és a boldogság hormonokká történő átalakulását. Ezért a „egyél több fehérjét” egyszerű szabály nem mindig hatékony. Sokkal fontosabb a termékek helyes kombinálása, például: pulyka + hajdina, tojás + teljes kiőrlésű kenyér, túró + banán. Ez a megközelítés jelentősen gyorsabbá teszi a neurotranszmitterek termelődését” – magyarázta.

Az orvos szerint vannak olyan ételek, amelyek különösen hatékonyan támogatják az érzelmi egyensúlyt. A pulyka az egyik leggazdagabb természetes triptofánforrás. A fehérje könnyű szerkezetének köszönhetően a szervezet gyorsan megkapja a szerotonin szintéziséhez szükséges „nyersanyagot”, és a hús gabonafélékkel való kombinálása még fokozza ezt a hatást. A pulyka sok B-vitamin-t is tartalmaz – ezek részt vesznek az idegrendszer működésében, segítenek csökkenteni a szorongást és támogatják a kognitív funkciókat.

„A zsíros halak (lazac, makréla, hering) omega-3-mal és D-vitaminnal látják el a szervezetet, ami különösen fontos a sötét évszakban – szabályozza a dopamin szintjét és segít leküzdeni a szezonális fáradtságot. A tojás és a tejtermékek B12-vitamint és cinket tartalmaznak, amelyek szükségesek az agy stabil működéséhez. A diófélék, magvak, étcsokoládé magnéziumot és antioxidánsokat tartalmaznak – ezek védik az idegsejteket és segítenek könnyebben elviselni a stresszt. A hüvelyesek, zabpehely, banánok komplex szénhidrátok révén erősítik az energiaszintet és enyhén emelik a szerotonin szintet” – mondta a szakértő.

Jelenleg különösen fontos, hogy belülről tápláljuk az idegrendszert, és ne várjuk meg, amíg a hangulat magától javul.

„Az étel egy egyszerű és természetes módja annak, hogy segítsünk a szervezetnek. A triptofánban gazdag ételek B-vitaminokkal, magnéziummal, cinkkel és összetett szénhidrátokkal kombinálva természetes antidepresszánsokká válnak. A helyesen összeállított étrend enyhe és fiziológiai hatást fejt ki – hangulat- és energiaszint-ingadozások nélkül” – összegezte az orvos.