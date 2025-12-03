Egészség
Kiknek nem szabad spárgát enniük?
A spárgának vannak hátrányai
A purinok jelenléte, növelhetik a húgysav koncentrációját, a spárgát nem kívánatosá teszi köszvény vagy annak gyanúja esetén. A gyomor-bél traktus betegségeiben szenvedőknek is ajánlott kerülni a spárga fogyasztását - írja a Aif.ru.
Főbb ellenjavallatok:
— Gyomor-bélrendszeri betegségek. Gastritis, gyomorfekély, vastagbélgyulladás, epehólyag-gyulladás és hasnyálmirigy-gyulladás esetén korlátozni kell a spárga fogyasztását, különösen nyersen.
— Köszvény gyanúja. A spárgában található purinok növelik a húgysavszintet.
— Veseelégtelenség, különösen vesekőbetegség. Az aszparágus fogyasztása nem ajánlott.
— Három év alatti gyermekek. Magas rosttartalma miatt az aszparágust óvatosan kell bevezetni a kisgyermekek étrendjébe.
— Allergiás reakciók. Bár az aszparágusra való allergia ritka, az első fogyasztáskor figyelmesen kell figyelni a szervezet reakcióját.