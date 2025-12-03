2025. december 7., vasárnap

Kiknek nem szabad spárgát enniük?

A spárgának vannak hátrányai

 2025. december 3. szerda. 2:51
Általában a spárgát főzve szolgálják fel. A szakértők azonban azt mondják, hogy a legegészségesebb nyersen fogyasztani.

Kiknek nem szabad spárgát enniük?
A spárgában rendkívül magas a K-vitamin-tartalom
Fotó: NorthFoto

A purinok jelenléte, növelhetik a húgysav koncentrációját, a spárgát nem kívánatosá teszi köszvény vagy annak gyanúja esetén. A gyomor-bél traktus betegségeiben szenvedőknek is ajánlott kerülni a spárga fogyasztását - írja a Aif.ru.

Főbb ellenjavallatok:

— Gyomor-bélrendszeri betegségek. Gastritis, gyomorfekély, vastagbélgyulladás, epehólyag-gyulladás és hasnyálmirigy-gyulladás esetén korlátozni kell a spárga fogyasztását, különösen nyersen.

— Köszvény gyanúja. A spárgában található purinok növelik a húgysavszintet.

— Veseelégtelenség, különösen vesekőbetegség. Az aszparágus fogyasztása nem ajánlott.

— Három év alatti gyermekek. Magas rosttartalma miatt az aszparágust óvatosan kell bevezetni a kisgyermekek étrendjébe.

— Allergiás reakciók. Bár az aszparágusra való allergia ritka, az első fogyasztáskor figyelmesen kell figyelni a szervezet reakcióját.

