Kiknek nem szabad spárgát enniük?

Általában a spárgát főzve szolgálják fel. A szakértők azonban azt mondják, hogy a legegészségesebb nyersen fogyasztani.

A spárgában rendkívül magas a K-vitamin-tartalom

A purinok jelenléte, növelhetik a húgysav koncentrációját, a spárgát nem kívánatosá teszi köszvény vagy annak gyanúja esetén. A gyomor-bél traktus betegségeiben szenvedőknek is ajánlott kerülni a spárga fogyasztását - írja a Aif.ru.

Főbb ellenjavallatok:

— Gyomor-bélrendszeri betegségek. Gastritis, gyomorfekély, vastagbélgyulladás, epehólyag-gyulladás és hasnyálmirigy-gyulladás esetén korlátozni kell a spárga fogyasztását, különösen nyersen.

— Köszvény gyanúja. A spárgában található purinok növelik a húgysavszintet.

— Veseelégtelenség, különösen vesekőbetegség. Az aszparágus fogyasztása nem ajánlott.

— Három év alatti gyermekek. Magas rosttartalma miatt az aszparágust óvatosan kell bevezetni a kisgyermekek étrendjébe.

— Allergiás reakciók. Bár az aszparágusra való allergia ritka, az első fogyasztáskor figyelmesen kell figyelni a szervezet reakcióját.