Javul az ivóvíz minősége Tiszabőn, ahol a kedden induló, svájci támogatással és hazai társfinanszírozással megvalósuló projekt mintegy kétezer-háromszáz ember számára biztosít majd egészséges ivóvizet az uniós és hazai határértékeknél jóval kedvezőbb mangán- és arzén szintekkel – közölte az Energiaügyi Minisztérium vízgazdálkodásért felelős helyettes államtitkára kedden Szolnokon, a projekt nyitórendezvényén.

Rentz Tamás elmondta: a beruházás a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. vezetésével a Nemzeti Vízművek Zrt., Tiszabő Községi Önkormányzata és a Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület együttműködésében valósul meg.

A projekt teljes költségvetése 547,8 millió forint, amelynek a 85 százalékát, azaz 465,6 millió forintot a svájci hozzájárulás fedez, a hazai társfinanszírozás összege 82,2 millió forint. Hozzátette: ez a támogatás nem csupán anyagi forrás, ez bizalom Magyarország és a szakmai szervezetek felé, továbbá befektetés, hogy a vidék, különösen a kevésbé fejlett térségek is, ugyanazokat a lehetőségeket kapják meg, mint az ország más részei.