Amikor a gyász összetöri a szívet

Tényleg meghasadhat a szív ? Igen – de meg is lehet gyógyítani.

Egy szeretett ember meghal. Hetekkel később az özvegy a sürgősségin ül – mellkasi fájdalommal, légszomjjal és szapora szívveréssel. Az orvosok szívrohamot gyanítanak. De az erek tiszták. Diagnózis: meghasadt a szíve. Ami költői kifejezésnek hangzik, valójában egy valódi szívbetegség – és életveszélyes lehet.

A szív nem pusztán izom – hallgat az érzelmeinkre

Sokan ismerik ezt az érzést: szorongáskor szapora szívverés, bánatkor szorító érzés a mellkasban, veszteség után nehéz szív. De alig van, aki tudja, hogy a szív valójában mennyire reagál a lelki terhelésre – szélsőséges esetben valódi szívelégtelenséggel.

Az úgynevezett törött szív szindróma – orvosi nevén Takotsubo-kardiomiopátia – a szív akut működési zavara. Általában hirtelen jelentkezik, gyakran érzelmi sokk után: egy hozzátartozó halála, szakítás, baleset vagy akár pozitív stressz, például esküvő vagy 250 millió eurós lottónyeremény után. Az érintettek tipikus szívroham tüneteket tapasztalnak: erős mellkasi fájdalom, légszomj, halálfélelem.

A jó hír: a szívműködés legtöbbször normalizálódik. De a szindróma nem ártalmatlan – ritka esetekben akár halálos is lehet.

Nem csak az idősebb nőket érinti – a fiatalok is veszélyeztetettek

Hosszú ideig a törött szív szindrómát „özvegyek betegségének” tartották – egy ritka reakciónak az idősebb nőknél a partnerük halála után. A legújabb kutatások azonban azt mutatják, hogy a fiatalabbak is érintettek lehetnek. Különösen akkor, ha erős stressz, érzelmi válságok vagy traumatikus élmények együttesen jelentkeznek: és pontosan ezt látjuk mi kardiológusok a jelenlegi időkben újra és újra.

A testben ez egy biológiai stresszreakció: a testet elárasztja az adrenalin és a kortizol. A vérnyomás és a pulzus emelkedik, az erek összehúzódnak, a cukor mobilizálódik – a test túlélési módba kapcsol. Rövid távon ez megvéd minket. De akut túlzott dózisban – vagy ha a stressz krónikussá válik – túlterheli a szívet.

A Harvard School of Public Health egy nagy figyelmet keltő tanulmánya több mint 30 000 idős embert vizsgált. Az eredmény: a partner halála utáni első 30 napban a szívroham vagy hirtelen szívhalál kockázata 21 százalékkal emelkedett. A tudomány ezt a jelenséget özvegyhalandóságnak nevezi.

A magány is megbetegítheti a szívet. A legismertebb tanulmányban több mint 7000 embert követtek nyomon kilenc éven keresztül. Azok, akiknek kevés társadalmi kapcsolata volt, jelentősen nagyobb kockázatnak voltak kitéve a szív- és érrendszeri betegségek tekintetében. A magány nem csak egy érzés – biológiailag mérgező hatással van, különösen a szívre.

Mit tehetünk – és hogyan védhetjük a szívünket

A legfontosabb üzenet: A törött szív gyógyítható. És sokat tehetünk azért, hogy ne jussunk el odáig.

1. Vegye komolyan az érzéseit: Ha érzelmileg kimerültnek, túlterheltnek vagy belső ürességet érez, ne tolja félre. A test és a lélek összetartoznak – és a szív érzékenyen reagál a lelki egyensúlyhiányra.

2. Ismerje fel a stresszt – és ellensúlyozza: Légzőgyakorlatok, tudatosság, rendszeres szünetek, beszélgetések, séták – gyakran a kis dolgok hoznak nagy hatást.

3. Ápoljuk a kapcsolatainkat: a közelség védelmet nyújt. A beszélgetések gyógyítanak. A tanulmányok egyértelműen kimutatják: a stabil társadalmi hálózat az egyik legfontosabb védelmi tényező az egészséges szív érdekében.

4. Keressünk orvosi segítséget: aki tipikus tüneteket tapasztal – szorító érzés a mellkasban, légszomj, szívdobogás – ne habozzon. Még akkor sem, ha úgy tűnik, hogy „csak stressz” az oka. A szív megérdemli a figyelmünket – éppen akkor. Ez a testünk legfontosabb szerve.

Az egészség több, mint egy laborérték. Egy igazán egészséges szív nem csak erős – hanem teljes is. Nem vagyunk magányos harcosok. Szükségünk van egymásra. És pont ez a legszebb benne.