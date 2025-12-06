A cukorbetegség hét jele a bőrön

Az állandóan magas vércukorszint ugyanis károsíthatja a bőrsejteket. Fontos felismerni és kezelni ezt az anyagcsere-betegséget.

Ha a bőr piros, száraz vagy viszket, kevesen gondolnak arra, hogy ez egy súlyos anyagcsere-betegség jele lehet. Pedig pontosan ez lehet az oka az ilyen panaszoknak. A cukorbetegek körülbelül 80 százaléka bőrproblémákkal küzd. A magas vércukorszint ugyanis károsítja a sejteket, és így a bőr szerkezetére is hatással van.

„A cukorbetegséghez kapcsolódó bőrbetegségekben központi szerepet játszik a fehérjék, zsírok és nukleinsavak úgynevezett „cukrosodása” – jelentette a düsseldorfi Német Cukorbetegség Központ és a Német Cukorbetegség Kutatóközpont egy közös platformon. „Ezeknek a molekuláknak a fejlett cukrosodása megváltoztathatja a bőr szerkezetét és működését”.

A cukorbetegségnél hét bőrjelenség jelentkezhet

Bizonyos esetekben akár tíz év is eltelhet, mire ezt a cukorbetegség-típust felismerik. Ekkor sok érintett már a tartósan emelkedett vércukorszint miatt szövődményekkel küzd.

Bizonyos bőrváltozások a cukorbetegség első jelei lehetnek, még mielőtt a betegséget felismernék. Ezek közé tartoznak:

állandó viszketés rendkívül száraz bőr bőrpír erőteljes bőrkeményedés a lábakon sebek és rossz sebgyógyulás bőrvastagodás a tenyéren izzadás hiánya magas hőmérséklet vagy fizikai megterhelés esetén is

Miért reagál a bőr a cukorbetegségre?

Kutatások kimutatták, hogy a cukorbetegek gyakrabban szenvednek különböző bőrbetegségekben. De nem minden esetben világos, hogy pontosan hogyan kapcsolódnak egymáshoz a két betegség.

A legtöbb esetben a bőr reakciójának fő oka a megemelkedett vércukorszint. A magas értékek többek között a szervezetben található úgynevezett keratinocitákra és fibroblasztokra is hatással lehetnek. A keratinociták a bőr felszínén található sejtek, amelyek keratint termelnek, amely védi a bőrt és rugalmasságát megőrzi. A fibroblasztok a kötőszövethez tartoznak. Ők is rugalmasságát és ellenálló képességét biztosítják a bőrnek.

Ha a két sejttípus működését tartósan magas vércukorszint zavarja, a baktériumok, vírusok és gombák könnyebben behatolnak a bőrbe. Ezenkívül a sebgyógyulás is romlik.

A cukorbetegségnél gyakori bakteriális fertőzések közé tartozik az úgynevezett rózsás (Erysipel), amelynek során vörös foltok terjednek el gyorsan a bőrön, részben duzzadt nyirokcsomókkal, lázzal és hidegrázással kísérve. Az erythrasma esetén pikkelyes foltok jelennek meg, amelyek vörösesbarnára színeződnek, általában a bőrredőkben, a hónaljban vagy a nemi szervek területén.

A cukorbetegségnél ismert gombás fertőzések közé tartozik a tinea, egy fonógomba által kiváltott fertőzés a lábon és a lábujjak között. És a Candida albicans élesztőgomba által okozott fertőzések, amelyek viszkető, nedves és égő foltokat okozhatnak - írja a focus.de.