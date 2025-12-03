Négy hasznos tipp a demencia ellen

A demencia mind a betegek, mind környezetük életére súlyos hatással lehet. Életmódunkon keresztül sokat tehetünk azonban a megelőzésért, illetve a panaszok késleltetéséért.

Egyes becslések szerint az évszázad közepéig megtriplázódhat a demens betegek száma globálisan, de Magyarországon is mintegy 60 százalékos emelkedést jeleznek előre a számítások. A demencia egy összetett tünetegyüttes, amelynek hátterében többféle betegség is meghúzódhat, mint például az Alzheimer-kór. Fontos hangsúlyozni, hogy bár jellemzően idős embereket érint, egyáltalán nem része az öregedés természetes folyamatának. A gondolkodásbeli, kognitív zavarok az élet minden területére rányomhatják bélyegüket, hosszú távon teljesen ellehetetlenítve, hogy az érintettek gondoskodni tudjanak magukról. Bár a demencia nem gyógyítható, a kognitív hanyatlás késleltethető, lassítható, ebben pedig kulcsszerep jut az életmódnak – írja a hazipatika.com.

1. Élethosszig tartó tanulás

Ha kognitív tartalékról van szó, az iskolázottság és az edukáció az egyik leginkább meghatározó tényező. Számos tanulmány igazolja, hogy a magasabb iskolai végzettség a demencia lényegesen alacsonyabb kockázatával mutat összefüggést. Ami pedig igazán fontos, hogy mindez nem csupán a gyermekkori oktatást foglalja magában. Aki felnőttként is tudatosan képzi magát, sokat tesz időskori kognitív egészsége megőrzéséért.

2. Fizikai aktivitás

Nem véletlenül szól úgy a közmondás, hogy ép testben ép lélek. A rendszeres testmozgás az egyik leghatékonyabb eszköz a kezünkben. Az aerob és izomerősítő mozgásformák egyaránt hasznosak e tekintetben. Mi több, egy 2011-es kutatás azt is kimutatta, hogy a rendszeres testedzés – a konkrét esetben a gyaloglás – alig egy év alatt szignifikáns növekedést idéz elő az agy memóriaközpontja, a hippokampusz méretében.

3. Társas kapcsolatok

Az ember társas lény, méghozzá a lehető legszorosabb értelemben. Az erős és pozitív társas interakciók egyértelmű kapcsolatot mutatnak a jobb agyi egészséggel. Született olyan tanulmány, amelyben a kutatók a többi között agyi MR-vizsgálatok segítségével állapították meg, hogy minél színesebb volt a résztvevők szociális élete, annál jobban teljesítettek a kognitív teszteken, egyben annál lassabban pusztultak agyuk azon részei, amelyek a szociális interakciók agyi feldolgozásában vesznek részt.

4. Újszerű élmények

Agyunk a mindennapokban hihetetlenül sokféle környezeti ingert dolgoz fel. Ha azonban folyamatosan igyekszünk újabb és újabb élményekkel kihívások elé állítani magunkat, az jó módszer lehet a kognitív tartalék fejlesztésére. Elsajátíthatunk például új nyelveket, megtanulhatunk új hangszereken játszani, de legalább ennyire hasznos az utazás vagy éppen az is, hogy kipróbálunk egy új hobbit. A lényeg, hogy igyekezzünk némi újdonságot csempészni az életünkbe.