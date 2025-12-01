Mi az a napnyugta-szindróma?

Amikor napnyugta közeledik, nem minden ingerlékenység egyszerű fáradtság. Zavartság, nyugtalanság és viselkedésváltozás jelzi, hogy a szervezet már másképp működik. Felismerése kulcsfontosságú lehet a korai diagnózishoz, illetve ahhoz, hogy időben segíthessünk, ha valaki rászorul.

A napnyugta nem mindenkinek hozza el a vágyott csendet és pihenést

Sokan tapasztalják, hogy a késő délutáni órákra fáradtabbak, ingerlékenyebbek, kevésbé türelmesek lesznek. Egy hosszú, stresszes munkanap után teljesen érthető, ha valaki zaklatottabb, csendre vágyik, vagy egyszerűen csak kimerült. Ezek mind természetes reakciók, amelyek bárkivel megtörténhetnek. Csakhogy egy bizonyos, a demenciával összefüggő jelenség ebben az időszakban sokkal intenzívebb tüneteket idézhet elő. Ezt a viselkedésváltozást nevezi az orvostudomány napnyugta-szindrómának – írja az elle.hu.

Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy amikor a demenciával, vagy Alzheimer-kórral élő embereknél a nap vége felé erősödik a zavartság, a nyugtalanság, az ingerlékenység vagy a dezorientáltság. Érdemes ezekre a jelekre odafigyelni, mert korai demencia is állhat a háttérben.

A jelenség nem önálló betegség, hanem a demencia egyik lehetséges tünete, ami leggyakrabban Alzheimer-kóros vagy más memóriaromlással küzdő betegeknél figyelhető meg. A szakértők egyetértenek abban, hogy délután második felétől estig fokozódó viselkedésbeli változásokról van szó, bár előfordulhat, hogy már kora délután, akár ebéd után, 13 óra körül is jelentkeznek a tünetek. A kiváltó okok összetettek lehetnek: megváltozott biológiai ritmus, hormonális eltérések, túl sok inger a nap folyamán, vagy akár környezeti tényezők, mint a fények váltakozása és a zajterhelés.

Idős emberek, és valójában bárki lehet fáradtabb nap végére, ez önmagában nem ok az aggodalomra. A különbség azonban könnyen kideríthető. A fáradtság esetében a kimerültség érzése dominál, amely többnyire pihenés vagy alvás után enyhül, és általában rendszertelenül jelentkezik a nap folyamán.

Ezzel szemben a napnyugta-szindróma nem feltétlenül múlik el alvást követően sem, sokkal inkább zavartság és tájékozódási nehézségek jellemzik, és szinte mindig a nap azonos időszakában – többnyire késő délután vagy este – jelentkezik.

Amennyiben a viselkedésváltozás ismétlődő vagy romlik, érdemes orvossal konzultálni, hogy kizárható legyen a háttérben húzódó neurológiai vagy szervi ok.