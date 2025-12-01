Ha így fogyasztja a pattogatott kukoricát, betegség lehet a vége

Veszélyesnek találtak az egyik, a TikTokon terjedő trendet, és nem véletlenül. A recept olyasmit mutat, ami akár betegséget is okozhat.

Az egyik TikTok-felhasználó tette közzé a videóját, amelyben egy bevont pattogatott kukoricát népszerűsít. A nassolnivaló úgy készül, hogy vajat és mályvacukrot olvaszt meg egy lábasban, amibe süteménykeverék kerül. Ezzel a keverékkel vonja be a kukoricát, ami így nyúlós, „bolyhos” lesz. És az egészségünkre káros – írja a mindmegette.hu.

Az elkészítéshez használt előregyártott süteménykeverékek fő hozzávalója ugyanis a liszt, amit tilos nyersen fogyasztani. Veszélyes baktériumok lehetnek ebben az alapanyagban, amik hő hatására elpusztulnak, és nem jelentenek egészségügyi kockázatot, de ha nyers tésztát fogyasztunk, akkor könnyen megbetegíthetnek.

„A lisztet legalább 2 percig 70°C-on kell melegíteni ahhoz, hogy biztonságosan fogyasztható legyen” – hívja fel a figyelmet a Rizikometer.

Nyers liszt fogyasztása miatt az elmúlt évben csak az Egyesült Államokban legalább 168-an fertőződtek meg E. coli baktériummal, de szalmonellafertőzést is okozott már.

A lefontosabb, hogy soha nem szabad nyers tésztát fogyasztani. Ha házi süteményt készítünk, a bekevert tésztát tilos megkóstolni, mielőtt kisütnénk.

A baktérium okozta fertőzés tünetei körülbelül egy héten belül jelentkeznek. A legjellemzőbb tünetek a hasi görcsök, a vizes hasmenés, esetleg a hányinger, hányás és a láz. A legtöbb beteg egy-két héten belül meggyógyul, de a fertőzés okozhat súlyos szövődményeket is, ezért hirtelen fellépő hasmenés esetén orvoshoz kell fordulni.