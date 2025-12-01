Ezért veszélyes a hosszas ücsörgés a vécén

Sokan nemcsak a szükséglet miatt ülnek le a vécére, hanem hogy pár perc nyugalmat, telefont vagy görgetnivalót találjanak. Csakhogy ez az ártalmatlannak tűnő szokás hosszú távon komoly egészségügyi következményekkel járhat.

A vécé a modern ember egyik utolsó menedéke: egy hely, ahol senki sem zavar, ahol lehet egy kicsit pihenni, telefonozni, vagy éppen gondolkodni – írja a hazipatika.com.

Kutatások szerint azonban az emberek egyre több időt töltenek ott, és nem feltétlenül csak a testi funkciók miatt. A ZOE brit kutatócsoport 2023-as, több tízezer résztvevőt vizsgáló felmérése szerint az emberek többsége néhány perctől akár 10 percig is eltölt egy-egy alkalommal a vécén – sokan nem is a székelés miatt, hanem megszokásból vagy „digitális pihenőként”. Más, kisebb közvélemény-kutatások pedig azt mutatják, hogy a válaszadók negyede rendszeresen 15-20 percet is a vécén tölt, jellemzően telefonozás vagy közösségi médiázás közben.

Ez elsőre ártalmatlannak tűnik, ám az orvosok szerint a vécén töltött túl sok idő valójában fokozott terhelést jelent a végbélre és a keringésre. A hosszabb ülés megemeli a nyomást az alsó testtájon, és hozzájárulhat olyan kellemetlen, de gyakori problémákhoz, mint az aranyér, az anális repedések vagy a végbélnyálkahártya irritációja.

A gasztroenterológusok szerint a normális vécén töltött idő 3-5 perc között van. Ez az az időtartam, amíg a székletürítés természetes módon megtörténik, erőlködés nélkül. Ha valaki rendszeresen 10 percet vagy annál többet ül a vécén, az már figyelmeztető jel lehet – ugyanis valószínűleg valami más is közrejátszik: székrekedés, helytelen táplálkozás, vagy egyszerűen szokásból történő bent maradás.

A vécén ülés közben a végbél erei természetes módon kitágulnak, hogy könnyítsék a székelést. Amikor azonban ezt az állapotot hosszabb ideig fenntartjuk – például mert közben olvasunk, csetelünk vagy a közösségi médiát böngésszük –, a vér tovább pang az erekben. Ez okozza azt a kellemetlen, égő, feszítő érzést, amit sokan aranyérként ismernek. Emellett a gyakori túl erős nyomás is okozhat aranyeret. Ilyenkor ugyanis túl nagy nyomás nehezedik a végbél környékén található erek falára, ezáltal megsérülhet az érfal, az aranyér pedig ki is záródhat.

Az egészséges vécéhasználat legfontosabb alapelve, hogy ne üljünk ott tovább, mint ameddig muszáj. Érdemes figyelni az étrendre is: a rostban gazdag táplálkozás, a bőséges folyadékbevitel és a rendszeres testmozgás mind segítik az emésztést, és csökkentik annak esélyét, hogy a vécén ülés „küzdelemmé” váljon.