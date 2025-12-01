2025. december 7., vasárnap

Előd

Életet menthet, ha felismerjük a stroke jeleit

Ezekre kell figyelni

 2025. december 1. hétfő. 13:55
Az agyi érkatasztrófa a legváratlanabbul érkező, életet és életminőséget akár fatálisan meghatározó állapotok egyike. Mégis ha időben felismerjük a stroke jeleit, és gyorsan cselekszünk, a maradandó károsodás esélye drámaian csökken.

Képünk illusztráció
Fotó: Science Photo Library via AFP/LDA/PEAKSTOCK

Az agyi érkatasztrófa valójában versenyfutás az idővel: minden perc számít, és minden elvesztegetett pillanat újabb idegsejtek pusztulását jelenti, éppen ezért kell foglalkozni ezzel a témával – írja a mindmegette.hu.

A legismertebb tünetek hirtelen jelentkeznek, és többnyire féloldaliak:

  • Arc-aszimmetria: a száj egyik oldala jól láthatóan, vagy kevésbé látványosan, de lecsüng, az arc aszimmetrikussá, a mosoly „féloldalassá” válik.
  • Kar vagy láb gyengesége: az érintett nem tudja felemelni vagy megtartani a karját.
  • Beszédzavar: elmosódottá, érthetetlenné válik a beszéd, képtelen kimondani szavakat.
  • Látászavar: az egyik szemnél hirtelen látásvesztés vagy kettős látás lép fel.
  • Erős fejfájás, szédülés, egyensúlyvesztés jelentkezik.

A felismerést segítő angol mozaikszó – FAST – magyarul is használható: Face (arc), Arm (kar), Speech (beszéd), Time (idő!). Ha a három első tünet bármelyike észlelhető, késlekedés nélkül, azonnal cselekedni kell.

A stroke kezelésének aranyideje 3-4,5 óra. Ez az az időablak, amíg az érkatasztrófa bizonyos típusai – például az érelzáródás – gyógyszeresen oldhatók. A késlekedés minden egyes perce súlyos károsodást jelenthet, viszont a gyors orvosi ellátás szó szerint életet menthet.

Ezért soha ne várjunk, a tünetek észlelésekor azonnal mentőt kell hívni.

A stroke gyakran éjszaka, alvás közben alakul ki, és reggel már túl késő felismerni a tüneteket, így ebben az esetben a megelőzés válik kulcsfontosságúvá. Ne hanyagoljuk el a vérnyomásunkat: az éjjeli vérnyomáskiugrások a legveszélyesebbek. Fogyasszunk megfelelő mennyiségű tiszta vizet napközben – az éjszakai besűrűsödött vér fokozza a kockázatot. Amennyire csak lehet, kerüljük a stresszt, alakítsunk ki megnyugtató esti rutint, ami segíti a nyugodt alvást, pihenést. Rendezzük alvással kapcsolatos problémáinkat, tegyük le a cigarettát és az alkoholt, valamint ügyeljünk a testsúlyunkra is, amihez elengedhetetlen a megfelelő étrend.

