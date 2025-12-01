Egészség
Több mint 60 korábban ismeretlen vírust azonosítottak
A következő lépés annak kiderítése, hogy okozhatnak-e járványos megbetegedéseket
A vizsgálathoz 50-nél is több régióból érkeztek minták, ezek genetikai szerkezetét már feltárták, és néhány vírust kiválasztottak mélyebb biológiai elemzésre.
A következő lépés annak felmérése, milyen gyorsan képesek evolválódni, illetve kialakíthatnak-e pandémiás potenciállal rendelkező törzseket.
A projekt célja, hogy előre jelezzék a lehetséges járványügyi fenyegetéseket, megbecsüljék az emberre leselkedő kockázatokat, és időben megkezdjék védőoltások és egyéb védekezési módok kidolgozását.
A „Vektor” egy országos jelentőségű genomkutató központ részeként dolgozik, különös hangsúllyal az emberre potenciálisan veszélyes vírusok azonosításán.
A kutatók a laboratóriumi szűrések egyszerűsítésére mesterséges intelligenciát is bevetnek, amely segíthet felgyorsítani új gyógyszerek és vakcinák tervezését.