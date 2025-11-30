Ennyire halálos lehet a pancsolt alkohol

A mérgező oldószert sok helyen olcsó hígítóként keverik az italokba, miközben az egészségügyi rendszerek gyakran nincsenek felkészülve a gyors beavatkozásra – írta a német Focus .

A lap példaként egy 2024-es laoszi esetet említ: két brit turista ugyanabban a hostelbárban ivott metanollal szennyezett shotokat, egyikük, Bethany Clarke túlélte, barátnője, Simone White azonban belehalt a mérgezésbe. A tünetek kezdetben erős másnaposságra emlékeztettek, később azonban szédülés, hányás, eszméletvesztés, és ha az áldozat nem is hal bele, akár maradandó vakság is kialakulhat nála.

Az oslói egyetemi kórház és az Orvosok Határok Nélkül adatai szerint eddig közel 80 országban dokumentáltak metanolmérgezéses eseteket: több mint ezer járványos kitörésben 41 ezer érintettet és 14 600 halálos áldozatot tartanak nyilván. A legtöbb bejelentett haláleset Oroszországhoz, Indiához, Indonéziához és Iránhoz köthető, de a valós szám ennél jóval magasabb lehet, mivel sok országban – például ahol részben tiltott az alkohol – a mérgezések rejtve maradnak.

A szakértők szerint metanolmérgezésre kell gyanakodni, ha gyanús, olcsó vagy ismeretlen eredetű ital fogyasztása után 6–24 órán belül látászavar, erős fejfájás, szédülés, hányinger, hasi fájdalom és általános rosszullét jelentkezik. Ilyen esetben azonnal kórházba kell menni, és jelezni kell, mennyi alkoholt, mikor és milyen körülmények között fogyasztott az érintett – ez életet menthet.