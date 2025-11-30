Elképesztő hatása van a szervezetünkre a narancslének

Amerikai és brazil kutatók friss vizsgálata szerint a mindennapos narancsléfogyasztás nemcsak általános egészségjavító hatású, hanem több mint 1700 gén működését is befolyásolja, elsősorban a gyulladásos folyamatok, a vérnyomás és a zsíranyagcsere területén – számolt be róla a Molecular Nutrition & Food Research című szaklapban megjelent tanulmány alapján.

A kísérletben egészséges önkéntesek 60 napon át napi 500 milliliter frissen facsart narancslevet ittak. A vizsgálat előtt három nappal kerülniük kellett a citrusféléket, a kávét, a csokoládét, a bort és a teát is.

A kutatók a vérmintákból immunsejteket izoláltak, majd átfogó génaktivitás-elemzést végeztek. Ennek eredményeként 1705 génnél mutattak ki számottevő változást, köztük olyanoknál, amelyek a gyulladásos válaszokban, a lipidszabályozásban és a vérnyomás irányításában játszanak szerepet.

A tanulmány kiemeli: a narancslében található flavonoidok – köztük a heszperetin származékai – védik a hasnyálmirigy inzulintermelő sejtjeit az oxidatív stressztől, miközben kedvezően befolyásolják az inzulinjelátviteli és gyulladásos folyamatokat.

A hatás azonban testsúlyfüggőnek bizonyult: normál testsúlyúaknál elsősorban a gyulladással összefüggő gének aktivitása csökkent, míg túlsúlyos résztvevőknél inkább a zsíranyagcsere és az energiafelhasználás változott.

A kutatók szerint az eredmények megerősítik, hogy a rendszeres narancsléfogyasztás hozzájárulhat a szív- és érrendszeri betegségek, a magas vérnyomás és az anyagcserezavarok kockázatának csökkentéséhez, ugyanakkor arra is rávilágítanak, hogy a flavonoidok hatása egyénenként eltérő lehet, ezért a jövőben személyre szabott táplálkozási ajánlások is indokoltak lehetnek.