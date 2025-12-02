Mi a baroterápia és kinek ajánlott?

A baroterápia (hiperbárikus oxigenizáció, HBO) egy modern fizioterápiás módszer, amely lehetővé teszi a test oxigénnel való telítését megnövelt nyomás alatt.

„A nyomás alatt lévő oxigén jobban telíti a szöveteket, serkenti a regenerációt és lassítja a gyulladásos folyamatokat. Egyes tanulmányok azt mutatják, hogy az eljárás javíthatja a kognitív funkciókat, sőt meghosszabbíthatja a telomereket – a kromoszómák végén található védősapkákat, amelyek a hosszú élettartammal kapcsolatosak” – mondta el az aif.ru-nak Alekszej Kuprjasov professzor, az A. N. Bakulev Nemzeti Szív- és Érsebészeti Orvostudományi Kutatóközpont Szívsebészeti Vérrendszeri Patológiai Tanszékének vezetője és szívsebész.

Az eljárást egy speciális, lezárt kapszulában végzik. Belül nyomás keletkezik, és a beteg magas oxigénkoncentrációjú (akár 99,5%-os) levegőkeveréket lélegzik be. Ez kiküszöböli az oxigénhiányt a sejtek szintjén, ami normál légzéssel lehetetlen.

Kinek javallt a baroterápia?

A szövetek oxigénellátása erőteljes regenerálódási folyamatokat indít be és javítja az anyagcserét. Ez a módszer számos probléma kezelésére hatékony:

Felépülés műtétek, sérülések, törések és súlyos légúti vírusfertőzések után.

Idegrendszeri betegségek esetén – stroke és agyi érkatasztrófa következményeinek kezelése.

Endokrinológiában — a cukorbetegség szövődményeinek (például diabéteszes láb szindróma) megelőzésére.

Kozmetikában — a bőr regenerálódásának javítására és a kozmetikai eljárások hatékonyságának növelésére.

A baroterápiás kúrát az orvos egyénileg írja fel, és a foglalkozások szakember szigorú felügyelete mellett zajlanak – írja a Sports.kz az Aif.ru-ra hivatkozva.