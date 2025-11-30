Másnaposság vagy szívproblémák?

Az alkoholfogyasztás utáni gyors és szabálytalan szívverés nemcsak ártalmatlan másnapossági tünet lehet, de egy veszélyes szívbetegség jele is.

A kardiológus alkoholfogyasztás utáni aritmia esetén azt tanácsolja, igyunk annyi vizet, amennyit csak tudunk, hogy elkerüljük az alkohol okozta meglévő kiszáradás súlyosbodását

Anna Novikova kardiológus és funkcionális diagnosztikai szakember beszélt erről.

A szakember elmagyarázta, hogy az alkoholfogyasztás adrenalin felszabadulást vált ki és aktiválja a szimpatikus idegrendszert, ami megnövekedett pulzusszámhoz vezet. Egészséges, krónikus betegségben nem szenvedő embereknél ez jellemzően sinusaritmiát eredményez. Bizonyos esetekben azonban az alkohol pitvarfibrillációt válthat ki, amely életveszélyes állapot, és azonnali orvosi ellátást igényel.

„A normál tachycardia és a pitvarfibrilláció közötti különbség a pulzus ritmusában rejlik” – jegyzi meg dr. Novikova. „Fibrilláció esetén a pulzus aritmiás és szabálytalan.” Az orvos hangsúlyozza, hogy egyes aritmiákat EKG nélkül nem lehet diagnosztizálni, mivel szubjektíven normális, szapora szívverésnek érződnek.

A szívproblémákat nemcsak maga az alkoholfogyasztás okozhatja, hanem a későbbi mérgezés is, ami elektrolit-egyensúlyhiányt okoz a szervezetben – írja a Sports.kz a Championat.com oldalra hivatkozva.

A kardiológus egyértelmű ajánlásokat adott alkoholfogyasztás utáni aritmia esetén:

korlátozza a fizikai aktivitást;

a lehető leghamarabb forduljon orvoshoz (kardiológushoz/terapeutához/háziorvoshoz);

teljesen korlátozza a további alkoholfogyasztást;

igyon annyi vizet, amennyit csak tud, hogy elkerülje az alkohol okozta meglévő kiszáradás súlyosbodását.

„Fontos mindig emlékezni: nincs biztonságos alkoholadag” – zárta Anna Novikova. „A meglévő szívproblémákkal, különösen pitvarfibrillációval küzdő, antiaritmiás gyógyszereket szedő embereknek az alkoholtól való teljes tartózkodás ajánlott.”